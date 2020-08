FreeFortnite Cup – Epic Games anuncia torneio de Fortnite com prémio anti-Apple

Todos os teus amigos. Prémios fabulosos. E uma maçã podre. É assim que a Epic Games se dirige aos jogadores de Fortnite para anunciar uma batalha “épica” que começa já no dia 23.

A guerra entre a Epic Games e a Apple está oficialmente aberta.

Fortnite fora das lojas de apps

A Epic Games viu, na semana passada, o seu jogo Fortnite a ser removido das plataformas de vendas de apps da Google e da Apple. A empresa não concorda com a regra de pagamento de uma percentagem nas vendas a partir das lojas de apps, então deu a possibilidade aos seus jogadores de comprarem extras para o jogo mais baratos a partir das suas próprias lojas.

Ora, a regra que aceitou para ter os seus jogos nas plataformas de venda foi quebrada e, como tal, a Google e a Apple, prontamente removeram o jogo da Play Store e da App Store, respetivamente.

Depois disto, a novela tem vindo a desenrolar-se. A Epic acusa as outras duas de posição dominante, as outras simplesmente alegam o incumprimento das regras e não abrem exceções.

A partir de dia 28 de agosto, a Apple vai remover o Fortnite do seu Developer Program, mais um motivo para a Epic ficar descontente. É no desenrolar de toda esta confusão que surge o torneio #FreeFortnite Cup.

#FreeFortnite Cup e os prémios anti-Apple

Com uma grande atualização do Fortnite prevista para dia 27 de agosto, sem o jogo na App Store e com a retirada do jogo do programa de programadores da Apple, aproxima-se o fim dos jogos nos dispositivos iOS.

No dia 27 de agosto, a Epic Games irá lançar a quarta temporada do capítulo 2 do jogo e quem tem um iPhone ou um iPad, já não poderá jogar.

Assim, com o argumento de juntar toda a comunidade Fortnite para um último torneio, a empresa está a promover a #FreeFortnite Cup, que irá acontecer este domingo, dia 23 de agosto.

Este torneio terá prémios que podem ser considerados “anti-apple”. Em causa está o personagem com cabeça de maçã, que surgiu no vídeo que faz paródia com a Apple “Nineteen Eighty-Fortnite”.

Além disso, haverá para 20 mil jogadores com as melhores pontuações no mundo, um boné com a inscrição Free Fortnite. O design deste boné, remete-nos também para a Apple de outros tempos.

Por fim, para os melhores dos melhores “comedores de maçãs”, haverá hardware onde é possível jogar Fortnite, nomeadamente o Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8 – 90FPS, PlayStation 4 Pro, Xbox One X e ainda Nintendo Switch. Estes prémios serão assim atribuídos a 1200 pessoas em todo o mundo.

