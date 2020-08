Foi em abril de 2019 que o Facebook apresentou a sua nova interface. Esta rede social resolveu reinventar a sua cara com elementos totalmente novos e começar a distribuir esta novidade aos utilizadores.

Como qualquer mudança, esta não agradou a todos os utilizadores, que se recusam a fazer a passagem para esta nova imagem do Facebook. Agora, e de forma quase silenciosa, há uma data limite. Os utilizadores têm até setembro para fazer a mudança.

Uma interface que ainda não agrada a todos

A mudança que o Facebook aplicou na sua interface é sobretudo completamente radical. Apresenta novos elementos e tem uma imagem mais espartana e com cores mais suaves. Assim, e segundo o Facebook, esta rede fica mais apelativa para os utilizadores.

Mesmo sendo uma mudança automática e sem qualquer intervenção, muitos reverteram para o design anterior. Agora, e para quem quiser fazer esta mudança, há uma mensagem muito importante. Estabelece um limite para poder reverter para a imagem anterior.

O Facebook quer saber porque os utilizadores mudam

Quem tenta fazer a alteração recebe agora uma mensagem que alerta que apenas poderá ser usada até setembro deste ano. Após essa data todos vão ser mudados para a nova interface e sem qualquer possibilidade de mudança.

Para além do alerta, o Facebook quer saber as razões da mudança. Pergunta aos utilizadores se a razão se prende com a falta de qualquer funcionalidade, apresentando uma lista das que potencialmente estão ausentes.

Uma imagem diferente e um design controverso

Como seria esperado, os utilizadores podem deixar também um comentário para a rede social poder melhorar. Estes podem depois, eventualmente, ser usados pelo Facebook para melhorar a sua nova interface.

Esta parece ser uma mudança que não poderá ser em breve revertida. Até agora havia essa possibilidade, mas em setembro tudo mudará e os utilizadores não mesmo ter de usar a nova interface, quer gostem dela ou não.