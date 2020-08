Huawei poderá lançar o primeiro smartphone com HarmonyOS até ao fim do ano

A Huawei tem desenvolvido um trabalho no sentido de se tornar o menos dependente possível de serviços de terceiros, especialmente sediados nos Estados Unidos da América, país com o qual a marca tem tido vários conflitos.

De acordo com a análise de um especialista na área, a marca chinesa poderá livrar-se do Android e lançar o primeiro smartphone com o seu sistema operativo HarmonyOS até ao final deste ano.

Smartphones Huawei com HarmonyOS podem chegar até ao final do ano

Já há muito que se fala sobre o sistema operativo da Huawei. O HarmonyOS para dispositivos móveis vai trazer uma verdadeira lufada de autonomia para a marca chinesa. Assim, a empresa consegue contornar as limitações e bloqueios, nomeadamente com entidades dos EUA, os quais têm limitado significativamente a produção da fabricante.

Assim, já não faltará muito para que este sistema operativo seja apresentado já com destino a uma diversa variedade de smartphones e outros dispositivos Huawei. O HarmonyOS, ou o HongmengOS, podem desta forma tornar-se em verdadeiros concorrentes à altura dos populares Android da Google e iOS da Apple.

De acordo com as declarações do conhecido analista Ma Jihua, especialista próximo da Huawei, ao canal chinês Global Times, a marca pode lançar uma versão do HarmonyOS para smartphones até ao final deste ano. E ao mesmo tempo, a fabricante vai apresentar o seu primeiro smartphone baseado neste sistema operativo.

A motivação para acelerar este processo estará então relacionada com o facto de a licença temporária dos EUA à Huawei ter expirado nesta quinta-feira. Esta situação poderia por em risco os equipamentos da marca chinesa, impedindo mesmo as atualizações do Android. No entanto as informações mais recentes indicam que tudo se vai manter na mesma, sem prejuízo para os utilizadores Huawei.

Poderá haver novidades do HarmonyOS já em setembro

De 10 a 12 de setembro acontecerá o evento de programadores Huawei Developer Conference 2020, onde mais pormenores podem ser desvendados.

Entre as novidades aguarda-se o anúncio da nova interface EMUI 11, baseada em Android 11, e o HarmonyOS 2.0. Esta versão do sistema operativo da Huawei será capaz de funcionar numa ampla gama de dispositivos da marca chinesa, desde smartwatches, PCs e tablets.

Poderá o HarmonyOS ser um concorrente à altura do Android e iOS?

Em abril de 2020 o fundador da Huawei, Ren Zhengfei, afirmava que levaria 300 anos para o HarmonyOS competir com o Android e iOS. Mas só o tempo e a reação dos consumidores irá ditar o sucesso ou fracasso deste sistema operativo.

Para além disso, a Huawei também tenciona substituir o Windows 10 nos seus computadores pelo HarmonyOS.

