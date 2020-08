A forma encontrada pela administração Trump para bloquear a presença e o domínio da Huawei nos EUA foi colocá-la na lista das empresas banidas por razões de segurança.

Memo com esta posição, foi obrigada a emitir uma licença temporária para garantir os serviços. Esta foi removada várias vezes até que na passada sexta feira a última expirou e até agora não foi renovada. A dúvida neste momento é que pode acontecer agora aos smartphones mais antigos da Huawei?

A licença da Huawei nos EUA não foi renovada

A emissão de licenças temporárias foi a forma que o governo dos EUA encontrou para remediar parte do bloqueio da Huawei. Desta forma as operadoras rurais, com menos recursos, tinham mais tempo para se adaptar a esta nova realidade sem interromper o seu serviço.

Na mesma licença vinha a possibilidade da Huawei continuar a trabalhar com a Google e a garantir atualizações de software e de apps nos seus smartphones mais antigos, mantendo a necessária estabilidade.

Esta licença foi várias vezes renovada, dando sempre mais algum tempo a estas entidades para se adaptarem. Agora esta licença expirou sem que tivesse sido renovada. Não se sabe ainda se será uma decisão definitiva ou se será temporária.

Dúvida nos smartphones mais antigos da Huawei

Na verdade esta mudança tem pouco impacto para os novos equipamentos, uma vez que estes estão já ao abrigo do bloqueio aplicado. A Huawei já tratou deste problema e tem na sua loja a resposta a este problema criado pelos EUA.

Fica no entanto a dúvida sobre o que acontecerá aos smartphones da marca que foram lançados antes do dia 16 de maio de 2019. Até agora a licença dava carta verde para a Huawei e a Google tratarem das atualizações, quer do Android, quer das apps.

A solução poderá ser simples de implementar

As possibilidades para contornar este problema não são muitas, mas existem e devem estar já a ser exploradas. O Android sendo um sistema aberto dá acesso livre a todas as novas versões e às correções do sistema.

Isto significa que a Huawei pode simplesmente assumir esse papel, algo que na verdade já faz. Com o seu ecossistema já maduro, a marca pode assim puxar a si a atualização das apps pela AppGallery ou pelo Petal Search.

Android e as apps continuam a ser atualizados

Há ainda 2 possibilidades viáveis que podem ser exploradas. A licença pode simplesmente ser renovada e tudo ficar na mesma ou a Google assume os contratos firmados e que dão a certeza de que os equipamentos continuam atualizados como sempre.

Seja de que forma este problema for resolvido, os utilizadores de smartphones da Huwaei não vão certamente ficar sem atualizações e sem apps. Atualmente essa garantia é já dada nos modelos mais recentes e o mesmo poderá, eventualmente e num caso extremo, ser garantido pela Huawei.