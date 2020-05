Huawei vai trocar o Windows 10 pelo HarmonyOS nos seus computadores

A Huawei vai dar um passo importante com vista a mais uma aposta que espera ganhar. Os atritos com os Estados Unidos da América ainda estão longe de ter um fim, então a empresa chinesa está a planear colocar o seu próprio sistema operativo HarmonyOS nos seus computadores, substituindo o Windows 10.

Se este movimento da Huawei se concretizar, possivelmente os próximos lançamentos de PCs da marca já poderão vir com uma nova roupagem

Como já aqui falámos várias vezes, a relação da Huawei com os EUA não é das melhores. O país de Donald Trump tem sido duro e inflexível com a empresa chinesa, aplicando-lhe várias sanções.

No ano passado a Huawei entrou mesmo na lista negra do Departamento de Comércio dos EUA, e agora qualquer empresa americana que pretenda negociar com a tecnológica deverá pedir uma licença especial ao governo americano.

Devido a estes conflitos, que parecem não ter fim, a Huawei decidiu criar e anunciar o seu próprio sistema operativo, designado HarmonyOS.

Huawei vai substituir o Windows 10 pelo HarmonyOS nos seus PCs

De acordo com algumas informações privilegiadas deixadas na rede social chinesa Weibo, e obtidas pelo site HuaweiCentral, a Huawei pretende fazer mudanças nos seus computadores. A empresa tenciona que os equipamentos tragam o seu sistema operativo HarmonyOS 2.0, substituindo assim o Windows 10 da Microsoft

Segundo a mesma fonte, há já várias regiões a colaborar com a Huawei no sentido de estabelecer uma rede de componentes de computador, para levar avante este objetivo.

Esta mudança irá para já estar direcionada para os equipamentos domésticos, que também virão equipados com o processador da marca Kunpeng. Desta forma, tudo leva a crer que a empresa quer depender apenas de si mesma para a elaboração dos seus produtos.

Provavelmente esta decisão terá sido motivada pela demora excessiva sentida pela empresa chinesa na autorização das respetivas licenças, por parte do governo americano. Sem elas, a marca não pode negociar com outras empresas, fazendo com que, por conseguinte, o desenvolvimento dos equipamentos fique pendente. E obviamente que uma empresa não pode parar, muito menos uma gigante da área da tecnologia.

