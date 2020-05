Com cada vez mais tempo passado em casa, fruto da necessidade de confinamento e de proteção, os consumos de conteúdos de streaming aumentaram. Este movimento natural foi suportado pelos serviços, que adaptaram os seus conteúdos.

O Netflix é uma escolha óbvia e cada vez mais estamos a ver filmes e séries nesta plataforma. Os desenvolvimentos continuaram e há novidades nesta app. Agora, e para estarmos mais descansados, podemos finalmente deixar de ter problemas com os toques no ecrã.

Um dos maiores problemas ou inconvenientes de ver o Netflix num smartphone são certamente os toques acidentais no ecrã. Estes levam a que surjam os comandos e que ocupem o ecrã quando queremos desfrutar do que estamos a ver.

Para acabar com este problema, o Netflix adaptou as suas apps e este deixa de ser um problema. Passamos a ter a possibilidade de bloquear o ecrã e assim deixar de ter este problema. Só precisam de a ativar quando começarem a ver um filme ou uma série.

Como bloquear o ecrã no Android

Para usarem esta novidade precisam primeiro de ter a mais recente versão da app para Android. Depois, e quando começarem a ver um título, vão ver um novo comando no smartphone, chamado Bloquear ecrã. Só precisam de o escolher.

Dai em diante, e sempre que tocarem no ecrã, de propósito ou inadvertidamente, este vai simplesmente mostrar uma mensagem a indicar que o ecrã está bloqueado. Não atrapalhará a apresentação dos filmes ou séries.

Toques acidentais não são um problema

Entretanto, e se for um toque acidental, em qualquer parte do ecrã, este desaparecerá ao fim de alguns segundos. Desta forma não atrapalha ao utilizador e consegue ligar com toques acidentais e inadvertidos.

Para desbloquearem definitivamente o ecrã, só precisam de carregar novamente. Uma nova mensagem será mostrada e pergunta ao utilizador se quer mesmo desbloquear para aceder aos comandos do leitor do Netflix.

Uma medida importante do Netflix

Se concordarem, vão ter de volta os comandos no ecrã, onde o podem controlar. Assim, podem avançar ou recuar no tempo, escolher outro episódio ou simplesmente sair do leitor. Tudo depende da vontade do utilizador.

Este pode parecer uma adição pequena e simples, mas a sua utilidade é grande. O Netflix garante assim que ninguém interrompe a visualização de um filme ou de uma série apenas porque tocou no ecrã, muitas vezes apenas porque ajustou a mão ou mudou de posição.