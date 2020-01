A situação entre os EUA e a Huawei está ainda longe de estar resolvida. Esperava-se que com o passar do tempo as autoridades americanas percebessem que se estão a isolar e que necessitam desta tecnologia, mas isso não aconteceu.

Em mais uma reviravolta neste caso, os EUA acabaram por recuar numa proposta apresentada há alguns dias. As sanções iriam ser agravadas, mas aparentemente tudo foi revertido, por uma oposição do Pentágono e do Departamento do Tesouro.

Os EUA recuaram a pedido do Pentágono

Há já vários meses que os EUA estão a bloquear o acesso a tecnologia à Huawei. Esta é a forma de conseguirem manter a empresa afastada do seu mercado e, supostamente, com restrições para poder funcionar da forma esperada.

A verdade é que isso não aconteceu e recentemente pretenderam aplicar novas medidas para restringir ainda mais o acesso a esta tecnologia americana. Pretendiam alterar novamente as regras e passar a restringir ainda mais o acesso a informação criada por empresas americanas.

Acesso à tecnologia vai-se manter igual

No momento, as empresas americanas podem vender chips ou outros produtos eletrónicos à Huawei dos seus escritórios externos sem uma licença de exportação. A regra obriga que esses produtos sejam fabricados com menos de 25% dos materiais ou patentes que não são criados por empresas americanas.

A mudança pretendia descer esse valor para 10%. Essa ideia parece agora ter sido barrada e as medidas não vão avançar para o terreno. Segundo o Departamento de Comércio Americano, as regras vão manter-se as mesmas.

Huawei continua com limitações na América

Esta alteração abrupta parece ter surgido de uma oposição firme do Pentágono e do Departamento do Tesouro, que esperavam sobretudo uma perda de lucros para as empresas americanas. Assim, e com essa oposição meramente económica, tudo volta ao ponto inicial.

Esperava-se que esta situação estivesse resolvida há já vários meses. A maior perda para a Huawei foi o acesso ao Android e à Google, algo que a empresa tratou com o criar de alternativas úteis e viáveis.