OPPO prepara um smartwatch com o que o Apple Watch tem de melhor

O smartwatch é um gadget que veio mudar de forma completa o dia a dia. Tem capacidades que o tornam essenciais e que vão muito para além do que um relógio oferece. São já equipamentos médicos, em alguns casos.

Todos reconhecem no Apple Watch um dos que mais oferece aos utilizadores, mas a OPPO quer mudar isso. Está a preparar um smartwatch que vai trazer o que o relógio da Apple tem. Falamos do ECG e das suas capacidades de leitura do batimento cardíaco.

Uma novidade da OPPO para o mercado dos gadgets

A OPPO é uma das marcas que tem mostrado ao mundo como sabe crescer. Os seus smartphones estão sobretudo num patamar elevado e consegue competir com o que o mercado oferece em muitas áreas. Tem também explorado outras áreas, com o mesmo sucesso que tem acumulado.

Para a sua próxima proposta no mercado dos gadgets, a OPPO parece ter escolhido algo novo. Terá a ser preparado um novo smartwatch, que terá uma particularidade única. Este terá a capacidade de fazer ECG e ler o batimento cardíaco de forma muito precisa.

ECG e leitura do batimento cardíaco são uma certeza

Quem revelou esta informação não foi a marca, mas sim um conhecido informador chinês, que na rede Weibo confirmou estes dados. O novo smartwatch será o terceiro a ter a capacidade de fazer ECG, seguindo-se assim ao Apple Watch e ao Samsung Galaxy Watch Active 2.

Para além deste dado, sabe-se também que este novo relógio da OPPO seguirá igualmente uma linha fora do que é tradicional. Será quadrado, mais uma vez a seguir o que a Apple e até a Xiaomi prepararam para o mercado.

Um smartwatch com o que o Apple Watch tem de melhor

Algo que não foi revelado e que todos procuram saber é o preço e a data de lançamento. No primeiro caso, e seguindo o que é normal na marca, o preço ficará longe dos valores elevados. Quanto à segunda pergunta, esta está já confirmada para o primeiro trimestre de 2020.

Com o MWC de 2020 à porta e com a certeza da OPPO estar presente, esta poderá ser bem a altura certa para a sua apresentação. Certamente que este smartwatch trará toda a inovação que esta marca nos habituou e que são já a sua imagem de marca.