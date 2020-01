E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades nos novos topos de gama da Xiaomi, Huawei e Samsung, das novas consolas Xbox e Playstation, da nova tecnologia 6G e muito mais.

Uma fuga de informação, proveniente da China, mostra as primeiras fotografias do Xiaomi Mi 10. Desse modo ficamos a conhecer o seu design, neste caso o da variante Pro com 5G. Para além disso, o carregamento rápido surpreende pela positiva!

Sem dúvida que a Xiaomi colocou todas as suas melhores tecnologias neste smartphone, sendo de esperar um dos terminais mais poderosos de 2020.

O Japão é um país evoluído sobretudo em termos de tecnologia. Quando se fala na implementação do 5G, há já quem esteja já a planear a implementação da tecnologia 6G e com o ano de 2030 como meta. Segundo as informações disponíveis, esta rede 6G terá uma velocidade 10 vezes mais rápida do que a rede 5G.

O mundo ainda não se preparou para o 5G. Contudo, já se projetou algo 10 vezes mais rápido e poderoso.

Lançado em dezembro de 2019, o Honor V30 Pro apresentou-se ao mundo de forma discreta. No entanto, este é o mais recente topo de gama da submarca da Huawei, logo a qualidade é garantida.

Agora, resultados recentes divulgados pelo DXOMARK revelam que este é o segundo smartphone com melhor câmara do mercado. Posiciona-se assim à frente do iPhone 11 Pro Max, do Xiaomi Mi CC9 Pro Premium e até dos Note 10 da Samsung.

A Apple, desde o iPhone SE, que não coloca no mercado um equipamento “low cost”. Nesse sentido, todo os anos se fala no lançamento deste smartphone. Apelidado iPhone SE 2 ou de iPhone 9, este poderá finalmente estar a entrar em produção, para eventualmente ser lançado já no próximo mês de março.

As últimas informações veiculadas pelo analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo, referem que este dispositivo poderá ser lançado já em março. A Bloomberg veio reforçar a ideia referindo que poderá estar a entrar em produção.

O ano de 2020 será marcado pelo lançamento das novas gerações das duas consolas mais potentes do mundo: Microsoft Xbox e Sony PlayStation. A Xbox Series X tem um design muito peculiar e foi agora captada em fotografias numa fuga de informação que revela mais especificamente o seu design.

Para além do corpo da consola em si, é possível ver pormenores na refrigeração e ainda as portas que estarão presentes para acoplar os mais diversos componentes.

Muito se tem falado sobre o TikTok e, ao que parece, ainda muita tinta se irá gastar a escrever sobre esta rede social.

Recentemente ficámos a saber que o TikTok teve mais downloads do que o Facebook e o Messenger em 2019, e agora o CEO do Snapchat afirmou que esta rede social poderá crescer mais do que o popular Instagram.

A Samsung, no evento Unpacked, prepara-se para introduzir ainda o novo smartphone dobrável Galaxy Z. Desse modo, a gama Galaxy S20 não será o único destaque na apresentação. Resultado de novas fugas de informação, as suas especificações foram divulgadas.

Estamos perante um conceito bastante diferente do estreado no Samsung Galaxy Fold. Consequentemente, o preço deverá ser inferior, contribuindo assim para a massificação dos smartphones dobráveis.

O cérebro dos animais, e dos próprios humanos, é algo que deslumbra os cientistas. Estes tentam compreender alguns mecanismos que são desconhecidos, sendo que a Google ajudou a criar o mapa de conectividade cerebral – conectoma – com maior resolução de sempre.

Este feito, mesmo tendo sido referente ao cérebro de uma mosca-das-frutas, é algo importantíssimo e que representa um marco para a Ciência. Os conectomas de alta resolução poderão vir a revelar-se essenciais para entender alguns mecanismos cerebrais.

A PlayStation 5, também denominada como PS5, deverá ter em breve um “evento privado” organizado pela Sony. A acontecer, será já no próximo mês de fevereiro, antecipando-se assim à E3.

Esta informação, de momento, não passa de uma suspeita. No entanto, está confirmado que haverá um evento privado no Sony Hall em Nova Iorque. Tudo indica que será organizado para dar a conhecer mais pormenores sobre a consola.

Chamam-se geoneutrinos e são misteriosas partículas que raramente interagem com a matéria e, por isso, podem ser quase impossíveis de detetar. No entanto, os cientistas encontraram novas “partículas fantasmas” de radioatividade vindas de dentro da Terra.

Este fenómeno, conseguido com o detetor Borexino, do laboratório italiano de Gran Sasso, foi registado em 53 novos eventos.

Já são conhecidos praticamente todos os pormenores sobre o Samsung Galaxy S20, em todas as suas variantes. A somar a isso, há vários rumores que dão conta dos Galaxy Buds+, sendo que agora ambos os equipamentos apareceram juntos em póster promocional.

Com esta fuga de informação recentemente divulgada, ficamos assim a saber que estes gadgets serão vendidos em conjunto, numa promoção que tornará o seu preço mais convidativo para o consumidor.