O Japão é um país evoluído sobretudo em termos de tecnologia. Quando se fala na implementação do 5G, há já quem esteja já a planear a implementação da tecnologia 6G e com o ano de 2030 como meta. Segundo as informações disponíveis, esta rede 6G terá uma velocidade 10 vezes mais rápida do que a rede 5G.

O mundo ainda não se preparou para o 5G. Contudo, já se projetou algo 10 vezes mais rápido e poderoso.

O 5G ainda nem é uma realidade para alguns e o Japão, que tem sido mais lento na adoção do 5G, quer reverter a situação.

Segundo o recente relatório do jornal Nikkei Asian Review, o Japão já está a planear uma estratégia para abranger a tecnologia pós-5G, isto é, a rede 6G.

Rede 6G será 10 vezes mais rápida do que a 5G

A conetividade 6G irá atingir uma velocidade 10 vezes mais rápida do que a 5G. Além disso, a rede 6G irá fazer uso de frequências que não são usadas no 5G.

Para o Japão, a rede pós-5G permitirá desenvolver uma sociedade do futuro em que imagens estereoscópicas são exibidas em salas de conferências, a uma distância significativa, e em que os robôs cuidam das pessoas.

O Ministério dos Assuntos Internos e de Comunicação japonês irá criar uma equipa de pesquisa governamental e civil já neste mês de janeiro. Esta pesquisa será presidida pela Universidade de Tóquio Goshinjin e supervisionada pelo Ministro dos Assuntos Gerais, Takao Sanae.

Concomitantemente, também pessoas da NTT e Toshiba serão convidadas para discutir as metas de desempenho da rede 6G, assim como as suas políticas de suporte. Este trabalho deverá ser realizado em junho.

Investimento de 2,03 mil milhões de dólares na rede 6G

Tudo tem um custo e, para implementar a rede 6G, o país asiático irá desembolsar 2,03 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 1,8 mil milhões de euros.

Para além deste país, o relatório indica ainda que também a China, Coreia do Sul e Finlândia iniciaram pesquisas, desenvolvimentos e investimentos neste segmento.

