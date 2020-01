A fotografia está na moda no que toca às funcionalidades oferecidas nos novos smartphones. A qualidade de imagem é uma aposta cada vez maior das marcas. Assim, depois dos números obscenos de megapíxeis das câmaras principais, os fabricantes estão a apostar nas câmaras de selfie. Um Youtuber partilhou uma imagem de um suposto smartphone com dupla câmara frontal de 44MP.

Apesar de não se perceber se é legítima ou não, a informação não surpreende. Isto porque os sensores de imagem traseiros já permitem aventuras bem maiores.

Smartphone Android com dupla câmara selfie e 44 megapíxeis

Uma das tendências que veremos este ano na indústria móvel é o furo no ecrã do smartphone. No entanto, dependendo do telefone, o buraco pode ser colocado no canto superior esquerdo, centro, ou canto superior direito do ecrã. Outras diferenças serão o tamanho do buraco com alguns smartphones a alojar uma única câmara enquanto outros terão câmaras duplas.

Nesse sentido e indo ao encontro desta tendência, apareceu hoje na web um telefone desconhecido com um furo para câmaras duplas. Embora este não seja o primeiro dispositivo a ter um furo para câmaras duplas, é a configuração que o torna único.

De acordo com o YouTuber, Arun Maini a.k.a. Mrwhosetheboss, que partilhou a foto, o telefone sem nome é o primeiro do mundo com câmaras dual selfie de 44MP.

Barreira dos 32MP caiu…

A câmara selfie com mais megapíxeis anunciada até hoje num telefone é de 32MP. Contudo, na semana passada uma informação deu a saber que o Galaxy S20 Ultra 5G da Samsung terá uma câmara selfie de 40MP. Segundo parece, este fabricante sem nome não quer que a Samsung se mantenha no título por muito tempo.

O fabricante e o modelo do telefone são desconhecidos e também o sensor da câmara, provavelmente feito sob medida para o dispositivo. Apesar destes números reveladores, é importante mencionar que a Samsung anunciou um sensor de 43,7 megapíxeis no ano passado chamado ISOCELL Slim GH1. Assim, poderá ser este o sensor na base do misterioso smartphone mostrado.

Será a OPPO que está por trás deste smartphone?

Existem especulações quanto ao fabricante do telefone. Alguns rumores referem que a empresa por trás desta “novidade” é a OPPO. Na imagem consegue-se tirar algumas pistas pelo ícone da bateria. No entanto, a identidade do telefone em si permanece desconhecida.

Assim, fora do baralho parece estar o Find X2. Segundo alguns relatórios, o OPPO Find X2 terá um único furo e o ecrã será curvado. O telefone na imagem tem um ecrã plano e, além das câmaras selfie duplas, parece ser mais do mesmo.