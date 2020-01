A marca Realme chegou para conquistar o mercado mobile. Algo que, se recuarmos poucos anos, já vimos a Xiaomi a fazer. É uma empresa que ainda não tem dois anos de existência e já tem o mundo inteiro a falar nela pela sua oferta de smartphones de gama média/baixa, a preços bastante competitivos, face às especificações que oferecem.

Agora, o CEO da empresa, Madhav Sheth, revela quando será a lançada a smartband dedicada ao desporto com marca Realme.

Smartband da Realme chega em breve

Foi no lançamento do último smartphone da marca, o Realme 5i, que o CEO Madhav Sheth surgiu a mexer numa banda dedicada ao desporto. As imagens revelam essencialmente Madhav Sheth a colocá-la no pulso, numa cor amarela forte que, aliás, é característica da marca.

Na altura surgiram rumores relativos ao seu design e especificações, mas foi esta tarde que algo mais foi dito em concreto e de forma oficial.

No canal de YouTube realme India existe um programa dedicado à colocação de perguntas ao CEO empresa, #AskMadhav. No episódio 14 deste quadro foram abordadas algumas temáticas, nomeadamente, a realmeUI, os próximos produtos e estratégias da empresa para o futuro próximo.

Então, mas quando chega a smartband da Realme?

When can we expect the realme fitness band that you teased during the realme 5i launch?

Esta foi a questão colocada a Madhav Sheth e a resposta foi dada com prontidão.

Sem um dia concreto, a smartband já no próximo mês de fevereiro. Era espectavel que esta chegasse na primeira metade do ano, segundo notícias avançadas no final do ano, mas não se esperava que fosse para já.

O produto lançado pela empresa não deverá ser muito diferente das ofertas existentes dentro do segmento mais acessível, como as Xiaomi Mi Band ou Honor Band, da Huawei.

Além desta informação, o CEO ainda revelou que o Android 10 vai chegar em maio ao Realme 5i e que os Realme Buds Air, os seus earbuds com TWS, nas cores preto e amarelo chegarão também em fevereiro. Por fim, outra das informações relevantes, prende-se com a garantia de atualizações de segurança por dois anos, dos smartphones lançados este ano.