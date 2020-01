A Samsung, no evento Unpacked, prepara-se para introduzir ainda o novo smartphone dobrável Galaxy Z. Desse modo, a gama Galaxy S20 não será o único destaque na apresentação. Resultado de novas fugas de informação, as suas especificações foram divulgadas.

Estamos perante um conceito bastante diferente do estreado no Samsung Galaxy Fold. Consequentemente, o preço deverá ser inferior, contribuindo assim para a massificação dos smartphones dobráveis.

O evento Unpacked da Samsung é já no dia 11 de fevereiro. É esperado que a gigante tecnológica apresente alguns dos smartphones e tecnologias que estarão em destaque ao longo de todo o ano de 2020. Entre os quais está, naturalmente, o Galaxy S20.

Não obstante, a empresa sul-coreana irá ainda apresentar ainda um smartphone dobrável. O Samsung Galaxy Z será um equipamento diferente do Galaxy Fold, tanto no conceito como nas especificações que se refletirão no preço final.

Assim, apesar de ter havido muito rumor, agora damos conta de várias especificações do terminal, nomeadamente do ecrã e das câmaras.

Especificações das câmaras, ecrã e SoC do Galaxy Z

As informações foram divulgadas por Max Winebach, do XDA-developers. Winebach tem tido acesso aos próximos smartphones da Samsung, através de contactos internos na empresa. Desse modo, consegue divulgar informações fiáveis de forma antecipada.

Depois de ter divulgado vários contornos do Galaxy S20, chegou a vez de abordar o dobrável Galaxy Z.

Aparentemente, este smartphone terá uma configuração de câmara dupla, câmara principal e ultra-angular, na face traseira. O carregamento será de 15 W, não muito rápido, mas conta com carregamento sem fios.

O ecrã principal do smartphone terá a tecnologia AMOLED, como é típico nos terminais da Samsung. Não obstante, conta ainda com um ecrã secundário, tal como o “irmão” Galaxy Fold.

No entanto, é adiantado que o ecrã secundário será de pequenas dimensões, provavelmente com 1 polegada. Será útil para verificar, num relance, algumas informações do smartphone e ainda para poder captar selfies com a câmara traseira.

Ao nível da performance, terá um SoC Qualcomm Snapdragon 855+. Apesar de já se saber estas especificações, há muitas outras que devem aparecer nos próximos dias. Aliás, é adiantado que serão idênticas às do Galaxy S10e.

