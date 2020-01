A PlayStation 5, também denominada como PS5, deverá ter em breve um “evento privado” organizado pela Sony. A acontecer, será já no próximo mês de fevereiro, antecipando-se assim à E3.

Esta informação, de momento, não passa de uma suspeita. No entanto, está confirmado que haverá um evento privado no Sony Hall em Nova Iorque. Tudo indica que será organizado para dar a conhecer mais pormenores sobre a consola.

A Sony surpreendeu tudo e todos ao anunciar que não estará presente na E3. Este é um dos maiores eventos de gaming do mundo, sendo que poderia ser um excelente palco para apresentar mais pormenores sobre a PlayStation 5.

Para além disso, a PS5 irá competir com a Xbox Series X, que estará presente no certame. Assim sendo, a Sony precisa de ter um evento que se destaque, muito provavelmente algo organizado pela própria de modo a mostrar a sua consola.

Os últimos rumores indicam que tal acontecerá já no próximo mês de fevereiro, em Nova Iorque.

Sony PS5 terá “evento privado” para desvendar pormenores

A informação foi adiantada no Reddit, em que um utilizador deu conta do “evento privado” que está marcado para o dia 29 de fevereiro no Sony Hall em Nova Iorque. Para além desta data, há ainda outro evento com os mesmo moldes marcado para dia 24 de fevereiro. Assim sendo, é bastante provável que o evento ocorra num destes dois dias.

Desse modo, falta cada vez menos tempo para os fãs saberem mais sobre a tão aguardada consola. Na CES 2020 foram reveladas várias características pelo próprio CEO da Sony das quais se destacam…

Som 3D

Ray-Tracing

Blu-Ray Ultra HD

Armazenamento SSD de alta velocidade para minimizar os tempos de carregamento

Novas funções hápticas para o comando, com novas funções adaptáveis.

A somar às novidades já confirmadas, os rumores indiciam ainda a possibilidade de o jogo Prince of Persia ser lançado em conjunto com a consola. Quanto aos periféricos, neste caso o comando, a PlayStation 5 também deverá estrear várias inovações de modo a elevar a experiência de jogo.