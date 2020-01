Já são conhecidos praticamente todos os pormenores sobre o Samsung Galaxy S20, em todas as suas variantes. A somar a isso, há vários rumores que dão conta dos Galaxy Buds+, sendo que agora ambos os equipamentos apareceram juntos em póster promocional.

Com esta fuga de informação recentemente divulgada, ficamos assim a saber que estes gadgets serão vendidos em conjunto, numa promoção que tornará o seu preço mais convidativo para o consumidor.

A Samsung está já a trabalhar no próximo topo de gama da linha Galaxy. Como normalmente acontece, no início do ano a empresa sul-coreana coloca no mercado aquele que será um dos mais avançados smartphones para o ano de 2020.

Assim, como também é normal, existem rumores e fugas de informação relativamente às suas especificações. No entanto, há muito tempo que nenhum smartphone era vítima de tantas fugas de informação como o Samsung Galaxy S20, em todas as suas variantes.

Depois de terem sido levantados pormenores relativos à sua câmara, ecrã e demais especificações, ficamos a saber que este serão vendido num pack promocional que contém ainda uns auriculares Bluetooth.

Samsung Galaxy Buds+ estarão num pack de pré-venda do Galaxy S20

Esta informação foi divulgada pelo famoso Evan Blass num tweet. Desse modo, os rumores da existência dos Galaxy Buds+ ganham força. Tal já tinha sido adiantado anteriormente, sendo uma resposta aos AirPods Pro da Apple.

Segundo o que pode ser visto na imagem, os Galaxy Buds+ serão oferecidos no período de pré-venda dos modelos Plus e Ultra do Galaxy S20. Desse modo a Samsung consegue impulsionar as vendas do seu novo produto, ao mesmo tempo que aumenta o interesse na compra dos smartphones.

A imagem divulgada no tweet mostra ainda o design dos equipamentos, para além da extraordinária capacidade de 100x Space Zoom do Galaxy S20 Ultra! Estamos perante um smartphone de topo, que será indubitavelmente uma das referências para 2020.

