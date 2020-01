“TikTok poderá crescer mais do que o Instagram”, diz CEO do Snapchat

Muito se tem falado sobre o TikTok e, ao que parece, ainda muita tinta se irá gastar a escrever sobre esta rede social.

Recentemente ficámos a saber que o TikTok teve mais downloads do que o Facebook e o Messenger em 2019, e agora o CEO do Snapchat afirmou que esta rede social poderá crescer mais do que o popular Instagram.

TikTok já não é um nome ‘estranho’ pois cada vez mais anda ‘na boca do povo’, sendo popular sobretudo entre os jovens. E há quem considere que a rede social pode ir ainda mais longe.

Evan Spiegel, CEO do Snapchat, diz ser fã do TikTok e afirmou que a rede social poderá crescer mais do que o Instagram.

A afirmação foi feita durante a sua intervenção na Digital Life Design, na Alemanha, no seguimento de uma resposta à questão de um participante.

Pode ver as declarações de Evan Siegel, ao minuto 30:42, no seguinte vídeo:



Conteúdos de Talento (TikTok) interessam mais que Estatuto (Instagram)

Spiegel, diz que, atualmente, o TikTok é uma plataforma mais apelativa do que outras uma vez que os os conteúdos são baseados mais no talento das pessoas como, por exemplo, alguém que aprende a dançar ou a mostrar uma forma criativa de contar uma história.

Para o CEO do Snapchat, são mais interessantes os conteúdos de talento, ou seja, seguirmos e vermos pessoas a fazer algo, a criar; do que conteúdos baseados sobretudo no estatuto, isto é, perfis com muitos seguidores ou de famosos, como é característco do Instagram.

