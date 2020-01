Os AirPods são atualmente um dos produtos mais bem sucedidos da Apple. No entanto, a concorrência também já investe em auriculares Bluetooth e, segundo os últimos dados, estes pequenos dispositivos poderão ser nos próximos anos uma ameaça à liderança dos smartphones.

Da mesma forma que os smartphones mudaram a maneira como comunicamos e navegamos pela Internet, os auriculares sem fios promete mudar a maneira como consumimos música e outros conteúdos.

O primeiro modelo dos AirPods foi apresentado pela Apple em 2016. Esta categoria de produtos já existia no passado, mas foi desde então que a sua massificação começou. Atualmente, Tim Cook já o descreve como um “fenómeno cultural”, superando todas as expectativas.

Claro que, com o sucesso dos AirPods da Apple, as outras empresas tecnológicas seguiram as suas pisadas. Hoje em dia, quase todas as gigantes têm a sua proposta neste segmento de mercado. Não obstante da sua massificação, um recente relatório da Canalys mostra que esta categoria de produtos irá crescer ainda mais nos próximos anos!

De 2018 a 2023, é esperado que mais nenhum tipo de gadgets consiga ultrapassar os auriculares Bluetooth no que ao crescimento nas vendas diz respeito!

Auriculares Bluetooth crescem mais do que os smartphones até 2023

Em 2023, serão vendidos mais de três mil milhões de dispositivos inteligentes. Esta categoria inclui smartphones, computadores, tablets, wearables, colunas inteligentes e auriculares Bluetooth. Naturalmente, os smartphones são líderes de vendas e continuarão a sê-lo durante os próximos anos.

Não obstante da liderança dos smartphones, os auriculares sem fios como os AirPods serão a categoria de produtos que mais irá crescer. Os dados da Canalys indicam que, em 2020, o crescimento será de 32,1% e que tal tendência é para manter no futuro.

Finalmente, em 2023, na venda de dois smartphones deverá ser registada a venda de uns auriculares Bluetooth. Estamos assim perante uma proporção de cerca de 2 para 1, que surpreende devido ao grande impacto que os smartphones têm atualmente nos consumidores.

Nos últimos anos, nenhum outro dispositivo conseguiu chegar tão perto das vendas de smartphones. Desse modo, estamos de facto perante um pequeno fenómeno que promete mudar alguns hábitos de consumo. Os auriculares Blueooth vieram para ficar e poderão ser um dos gadgets da próxima década!

Não obstante dos dados da Canalys, gostaríamos de saber a sua visão. De momento tem já algum destes auriculares Bluetooth? Caso não, ainda não comprou por falta de oportunidade ou de facto não tem interesse? Partilhe a sua opinião nos comentários!

Receitas dos Apple AirPods são superiores às do Twitter, Snapchat e Spotify… juntos!