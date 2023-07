WhatsApp vai facilitar o envio de mensagens para números não gravados

A atualização já está a ser lançada para os utilizadores do WhatsApp e vai garantir que o envio de mensagens para números não gravados no smartphone é feito de forma mais simples.

O envio de mensagens para contactos novos no WhatsApp não é propriamente simples, obrigando, de certa forma, a adicionar sempre o contacto à lista. Mas isso vai mudar.

O site WABetaInfo revelou que está já a ser lançada uma nova atualização que permite que os utilizadores entrem em contacto com qualquer número, sem que este tenha que ser gravado. Esta atualização é direcionada tanto para Android quanto para iOS.

Para quem já tem o novo recurso, basta clicar no botão para iniciar uma nova mensagem (canto superior direito para dispositivos Apple, canto inferior direito para Android) e digite o número na barra de pesquisa. O número aparecerá na categoria "Não está nos seus contactos". À direita do número e da foto do perfil da pessoa, há a opção de clicar em "chat", que o leva diretamente para uma conversa com tal contacto.

Até agora, as únicas exceções incluíam iniciar uma conversa através de um link da web ou responder a números não gravados em conversas de grupo. A atualização mais recente do WhatsApp está a ser lançada para todos os utilizadores, portanto, se ainda não tem o recurso disponível, deverá estar para breve.