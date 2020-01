Os jogos disponíveis para smartphone são inúmeros e não param de chegar às lojas de aplicações. Na Play Store, a loja de apps da Google, é com frequência que se encontram bons títulos pagos em promoção, com grandes descontos ou totalmente gratuitos.

Esta semana, destacamos 5 títulos de jogos Android pagos à borla ou com desconto.

5 Jogos Android pagos à borla ou com desconto

Cytus II

A primeira sugestão vai para Cytus II, um jogo que decorre no universo da música, com composições de artistas de todo o mundo. O jogador terá que tocar nas notas conforme a linha de julgamento as atingir para obter uma pontuação alta.

O jogo está disponível gratuitamente durante os próximos 7 dias, na Play Store da Google.

Stickman Legends: Shadow War-Jogo De Luta Offline

Durante os próximos dois dias terá acesso ao Stickman Legends: Shadow War de forma totalmente gratuita. Este jogo é uma combinação entre RPG e PvP, que pode ser jogado tanto online, como de forma offline.

Terá assim batalhas épicas para enfrentar, recorrendo a inúmeras armas, espadas e habilidades disponíveis.

Iron Marines

Iron Marines surge como sugestão com um grande desconto no seu preço inicial, durante os próximos 4 dias. Trata-se de um jogo de estratégia, dos criadores da da trilogia premiada Kingdom Rush.

É um jogo em tempo real dinâmico e aprofundado, que vai assim transportar o jogador até planetas incríveis e desconhecidos.

Dungeon999

Dungeon999 disponibiliza 999 andares de desafios. Terá que treinar a sua personagem, descobrir novos truques mágicos e ainda recorrer aos itens disponíveis para alcançar o sucesso.

Por 6 dias, o jogo encontra-se totalmente gratuito na Play Store da Google. Depois disso, terá que gastar 99 cêntimos.

Homepage: Moontm

Preço: 0,99 € (6 dias)

Pontuação: 4,4 Estrelas

OTTTD : Over The Top TD

Por fim, mais um dos jogos Android disponíveis com grande promoção. É mais uma aventura de ação e estratégia, onde de terá que comandar heróis, construir impérios e descobrir novos mundos.