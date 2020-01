Lançado em dezembro de 2019, o Honor V30 Pro apresentou-se ao mundo de forma discreta. No entanto, este é o mais recente topo de gama da submarca da Huawei, logo a qualidade é garantida.

Agora, resultados recentes divulgados pelo DXOMARK revelam que este é o segundo smartphone com melhor câmara do mercado. Posiciona-se assim à frente do iPhone 11 Pro Max, do Xiaomi Mi CC9 Pro Premium e até dos Note 10 da Samsung.

As câmaras do Honor V30 Pro

O Honor V30 Pro, ou também chamado de Honor View30 Pro, foi lançado no final do ano passado como o novo topo de gama da Honor. Este smartphone apresenta-se com câmaras de fazer inveja às grandes marcas de smartphones e como especificações da câmara traseira tem para oferecer:

40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS

8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom

12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1.4µm, PDAF, Laser AF

vídeo: 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS)

Há que referir que oferece ainda uma câmara frontal dupla de 32 MP (wide) + 8 MP (ultrawide).

No pódio com o segundo lugar de melhor câmara

O DXOMARK, apesar de algumas controvérsias, continua a ser um dos melhores sites de comparação e avaliação de câmaras de smartphones. Assim, através da sua recente análise ao Honor V30 Pro, chegaram ao resultado de 122 pontos para a câmara principal, uma avaliação que apenas fica atrás dos 123 pontos do Huawei Mate 30 Pro 5G.

Na categoria Fotografia, o Honor V30 Pro ocupa o segundo lugar com 133, logo atrás do Huawei Mate 30 Pro 5G com 134. A principal diferença entre os dispositivos é a falha ocasional de foco automático no Honor V30 Pro, mas ambos oferecem qualidade excecional de uma forma geral.

O Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition é novamente o terceiro em fotos, mas continua a ser o rei do desempenho do zoom, graças à sua lente ótica de distância focal múltipla e processamento de imagem pipeline.

Captação noturna, simulação de efeito desfocado, preservação de detalhes e exposição são pontos fortes para as fotos no Honor V30 Pro. Em condições quase escuras, o modo noturno garante exposições brilhantes e detalhes agradáveis.

Da fotografia ao vídeo

Em vídeo os resultados não são tão animadores, esta câmara fica-se pelo sétimo lugar nesta categoria, com uma pontuação de 100. Os resultados não diferem muito de modelos como o Mate 30 Pro, no entanto, há uma maior instabilidade no foco automático, segundo as avaliações.

Assim, para quem procura o melhor smartphone fotográfico, eis mais uma opção a considerar. A Huawei (e todo o seu ecossistema) continua no caminho de conquista do mercado, e esta é só mais uma prova daquilo que consegue oferecer.