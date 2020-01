Xiaomi tem grandes novidades quase prontas para trazer para a MIUI 11

Com desenvolvimentos constantes, a MIUI 11 da Xiaomi tem amadurecido e ganho novidades importantes. A empresa chinesa mantém as suas equipas focadas nesta sua camada de personalização e isso tem sido visto no que tem surgido.

Claro que a este ritmo as novidades não abrandam e a marca tem mais novidades para muito breve. Estas são globais e focam-se no modo escuro, nos gestos e em novas animações. Há ainda uma excelente novidade para os clientes europeus da Xiaomi.

Novidades para os smartphones desta marca chinesa

Com a MIUI os smartphones da Xiaomi conseguem uma personalização única. A marca não se limita a trazer para esta novos pormenores de utilização e dá também novas aplicações e novas possibilidades de utilização destes smartphones.

Jin Fan, o responsável pelos desenvolvimentos da MIUI apresentou recentemente na sua conta no Weibo algumas das novidades que em breve vão estar presentes. Focou-se certamente no que vai poder ser usado para melhorar a utilização. Mostrou como está a ser desenvolvido o modo escuro e como este está sobretudo praticamente pronto.

A MIUI 11 vai ter grandes melhorias

Este poderá ser igualmente usado por outras apps e será realmente global. Similarmente, há ainda novidades no campo dos gestos que vão poder controlar a MIUI 11 e os smartphones e nas animações do ecrã. Estas estão já em testes num grupo restrito de utilizadores e com excelentes resultados.

Outra excelente novidade surge para os utilizadores europeus da Xiaomi. Depois de meses de ausência, a MIUI Themes está de volta. Tinha sido retirada anteriormente por questões de privacidade e por não cumprir com o RGPD. Agora foi reescrita e está finalmente pronta a voltar.

Excelentes notícias da Xiaomi para os europeus

O controlo dos temas e de personalização vai regressar, tendo já sido iniciado o processo de disponibilização. A marca espera que até meados de maio este processo esteja terminado. A personalização que oferece é única e estende-se, entretanto, a todo o sistema.

Com estas novidades, a Xiaomi espera ter a sua MIUI ainda melhor e com mais funcionalidades. São pequenas melhorias e otimizações que traz, dando uma liberdade ainda maior aos seus smartphones.