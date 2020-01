A era dos carros elétricos já chegou há algum tempo. Cada vez mais marcas se reforçam neste campo, com novidades importantes e que os consumidores cada vez mais ponderam como uma alternativa viável.

Depois de já estar no mercado com algumas propostas, a Renault quer renovar a sua oferta. A escolha recai em mais um carro citadino e desta vez será o Twingo a ser convertido. Esta será em breve uma novidade neste campo dos elétricos.

Renault quer renovar oferta com novo carro elétrico

Com o Zoe e a Kangoo ZE a Renault tem conseguido dar excelentes indicações ao mercado. Tem renovado estas propostas, com cada vez mais autonomia e com prestações mais próximas do que seria esperado.

Na sua mais recente apresentação de resultados, onde revelou as vendas para as 5 marcas que fazem parte do grupo, uma novidade foi avançada. A marca francesa quer alargar a sua oferta nos elétricos e vai por isso focar-se no Twingo e na sua alteração para elétrico.

Twingo será o próximo a ser convertido para esta tecnologia

Sendo a base dos atuais Smart EQ forfour, espera-se que tenham algumas mudanças importantes. É provável que mantenha a motorização de 82 CV que está já em utilização no modelo alemão, mas com alterações a outros níveis importantes.

A grande dúvida está decerto nas baterias que vão ser usadas. Caso utilize o pack de 17,6 kWh de capacidade do Smart EQ forfour, acabaria limitado a uns básicos 100 km de autonomia. Desta forma dificilmente conseguirá competir posteriormente com a sua concorrência direta.

Eterna dúvida das baterias a ser usadas nesta proposta

Falamos dos Volkswagen e-up!, SEAT Mii e Skoda CITIGOe iV, que atualmente conseguem já autonomias, segundo o ciclo WLTP, por volta dos 260 km. Fica também longe da Kangoo ZE, com 230 km e baterias de 33 kWh, e principalmente longe da versão anterior do Zoe, com baterias de 41 kWh.

Não havendo ainda planos concretos, é provável que a primeira versão deste Twingo Z.E. surja já em março no salão de Genebra. A marca deverá mostrar aí muito mais e esclarecer muitas das dúvidas que agora surgiram.