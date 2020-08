A lenda do fantasma de Tsushima continua

Não se pode dizer que o ano de 2020 tenha sido muito mau no que toca a videojogos e, tendo em mente tudo o que aconteceu ao longo do ano.

Um dos maiores destaques deste ano é, sem dúvida, Ghost of Tsushima (ver aqui) e pelos vistos, o jogo da Sucker Punch ainda tem muito mais para dar.

Ghost of Tsushima é um daqueles jogos que dificilmente conseguimos parar de jogar. E agora ainda vai ficar melhor!

Tal como vimos aqui o jogo tem os condimentos certos, nas quantidades corretas o que faz dele uma aventura imprescindível para quem tenha uma Playstation 4.

No entanto, quem pense que esta aventura “medieval” no país do Sol Nascente terminaria com o lançamento do jogo, está muito enganado.

Dado o sucesso de Ghost of Tsushima a Sucker Punch revelou recentemente que o jogo vai receber novidades em breve.

Segundo o comunicado recente da Sony Playstation, Ghost of Tsushima vai receber no outono um modo multijogador online chamado Ghost of Tsushima: Lendas.

Esta nova experiência cooperativa multijogador inspirada nos contos populares e na mitologia do Japão, estará disponível gratuitamente a quem tenha o jogo original, e trata-se de uma experiência totalmente nova, separada da história de Jin Sakai. Aqui, os protagonistas são quatro guerreiros consagrados como verdadeiras lendas nas histórias contadas pelo povo de Tsushima.

Os jogadores poderão jogar em grupos de 2 a 4 e escolher entre quatro classes diferentes: Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino. Cada uma dela terá vantagens e habilidades únicas que irão ser reveladas nos próximos meses.

Para além disto, em função do número de participantes, os jogadores poderão aceder a diferentes conteúdos. Por exemplo, se estiverem a jogar duas pessoas, estas poderão desbloquear missões cooperativas baseadas num modo história e no combate da campanha para um jogador, mas com novas reviravoltas que vão exigir uma sincronização cuidada entre ambos os participantes.

Por outro lado, com quatro jogadores, as missões estarão focadas na sobrevivência.

Lendas, vai trazer o multiplayer a Ghost of Tsushima

São, portanto, boas notícias para Ghost of Tsushima. Este novo modo que chega no outono vem colmatar uma lacuna que muitos apontaram ao jogo, a falta de mutiplayer. Será certamente, uma boa adição ao jogo que já é, um forte candidato a Jogo do Ano, sem dúvida alguma.

Ghost of Tsushima ganha assim um reforço de peso, com a chegada do multiplayer, aumentando, quer a longevidade, quer a diversão, que só por si, já eram fantásticas.