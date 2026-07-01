WhatsApp lançou os nomes de utilizador. A verdadeira razão pode estar na publicidade

WhatsApp prepara publicidade com os novos nomes de utilizador. Há uma estratégia por trás da novidade.

Os novos nomes de utilizador do WhatsApp prometem reforçar a privacidade, permitindo que os utilizadores conversem sem terem de partilhar o número de telefone.

No entanto, esta funcionalidade poderá também servir um objetivo estratégico da Meta: aumentar a ligação entre o WhatsApp e o Instagram, impulsionando o negócio da publicidade.

Privacidade… e uma ligação ao Instagram

O WhatsApp começou recentemente a disponibilizar a reserva de nomes de utilizador, uma das maiores mudanças na aplicação desde o seu lançamento. A ideia é simples: em vez de fornecer o número de telefone, será possível partilhar um identificador único para iniciar uma conversa.

Contudo, há um detalhe que não passou despercebido. Caso o nome pretendido já esteja ocupado, o WhatsApp sugere ao utilizador ligar a conta ao Instagram para tentar reclamar o mesmo nome de utilizador que já utiliza nessa rede social.

Esta integração não parece ser apenas uma questão de conveniência. Ao incentivar a associação das contas, a Meta consegue consolidar a identidade digital dos utilizadores nas suas plataformas, algo que poderá facilitar futuras estratégias comerciais e publicitárias.

A publicidade pode ser a verdadeira razão

A Meta já confirmou que a publicidade chegará ao WhatsApp, inicialmente através do separador Atualizações, onde serão apresentados anúncios nos Estados e conteúdos promovidos nos Canais.

Neste contexto, a associação entre WhatsApp e Instagram ganha ainda mais importância. Quanto mais informações a Meta conseguir relacionar entre os seus serviços, mais consistente será o perfil de cada utilizador para efeitos de segmentação publicitária.

Embora a empresa não afirme diretamente que os nomes de utilizador existem para esse fim, a possibilidade de recuperar automaticamente um identificador através da ligação ao Instagram mostra que esta integração faz parte da estratégia.

Há mais proteção para evitar abusos

A funcionalidade foi concebida para aumentar a privacidade. Não existirá um diretório público de utilizadores nem será possível pesquisar pessoas de forma livre. Para iniciar uma conversa será necessário conhecer exatamente o nome de utilizador da outra pessoa.

Além disso, o WhatsApp permite ativar uma chave de nome de utilizador, um código adicional de quatro dígitos que terá de ser conhecido por quem quiser iniciar uma conversa pela primeira vez. Desta forma, mesmo que alguém descubra o nome de utilizador, não conseguirá enviar mensagens sem essa chave.

A empresa afirma ainda que implementou várias camadas de proteção contra spam e abuso, incluindo limites ao número de novos contactos que uma conta pode iniciar e sistemas automáticos de deteção de comportamentos suspeitos.

Uma mudança importante para o futuro do WhatsApp

A introdução dos nomes de utilizador representa uma das alterações mais relevantes da história do WhatsApp. Além de proteger o número de telefone, aproxima a aplicação do funcionamento de plataformas como o Instagram, Telegram ou Signal.

Ao mesmo tempo, esta novidade poderá marcar o início de uma integração ainda maior entre os diferentes serviços da Meta, numa altura em que a empresa aposta cada vez mais na publicidade e na criação de um ecossistema unificado para utilizadores, criadores de conteúdos e empresas.

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