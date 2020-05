Little Nightmares prestes a chegar ao Google Stadia

Tendo sido uma agradável surpresa quando foi lançado, Little Nightmares prepara-se agora para uma nova aventura: Google Stadia.

Isto ocorre na mesma altura em que a Bandai Namco revelou os números de Little Nightmares…

Little Nightmares é um jogo de plataformas repleto de puzzles e obstáculos lógicos (e ambientais) no qual o jogador controla Six, uma menina aparentemente perdida num estranho navio e habitado por criaturas bastante sinistras.

Vestida com uma capa amarela, Six tem de atravessar o navio enquanto se esquiva dos sinistros tripulantes na tentativa de fugir do barco.

Recentemente a Bandai Namco revelou os números de vendas de Little Nightmares. Segundo os números indicados pela distribuidora companhia japonesa, o jogo já atingiu o redondo número de 2 milhões de vendas desde que foi lançado.

Entretanto, este número poderá muito bem vir a ser alavancado nos próximos tempos. Isto, pois o jogo vai ser lançado no próximo dia 1 de junho no Google Stadia.

Segundo a Bandai, a partir do primeiro dia de junho, os utilizadores Stadia Pro poderão jogar a edição standard do jogo, podendo ainda adquirir em separado “Secrets of the Maw”, uma coleção de histórias adicionais. The Maw, para quem não se recorda, é o nome do barco.

Todos os restantes utilizadores Stadia poderão comprar Little Nightmares Complete Edition que inclui o jogo e a expansão “Secrets of the Maw”.

“Fazer parte do processo deste jogo, desde o seu início até este momento de 2 milhões de unidades vendidas tem sido fantástico! É uma prova da nossa capacidade de criar novas franchises de sucesso.“, refere Herve Hoerdt, responsável pelo departamento Digital e Marketing da Bandai Namco Europa.

“Tem sido fabuloso assistir à evolução do jogo assim como perceber as reações e apoio dos jogadores” referiu por sua vez, Lucas Roussel, Produtor do título. “Com a chegada ao Stadia, ainda mais jogadores virão a ter a oportunidade de jogar e a comunidade vai seguramente crescer. Estamos atualmente focados em Little Nightmares II e mal podemos esperar por contar novidades aos fãs no verão”.

Little Nightmares II ainda não tem data concreta de lançamento, mas espera-se que seja este ano ainda.

Little Nightmares chega ao Google Stadia a 1 de junho mas, entretanto, já se encontra disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.