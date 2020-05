O Apple Watch é uma máquina com muito potencial e a Apple ainda o quer tornar mais útil ao utilizador. A próxima versão trará várias novidades para o segmento da saúde e bem-estar. Contudo, o que trazemos hoje é algo mais simples e útil em vários cenários. Seguramente sabe que o seu Apple Watch anuncia as horas quando dá dois cliques em cima do mostrador com o Rato Mickey ou com a Minnie verdade? Então, e se afinal todos os mostradores lhe oferecerem essa funcionalidade?

Sim, poderá ter todos os mostradores disponíveis a anunciar a hora através do Siri, no seu idioma. Sim, o Siri fala português de Portugal, mas só quando quer! Vamos ver como o podemos fazer?

O Apple Watch é um ótimo relógio inteligente, traz ao utilizador um sem número de vantagens e adiciona muita usabilidade dentro do ecossistema Apple. Além disso, o sistema de monitorização dos sinais vitais do utilizador tem-lhe atribuído o ónus de salvar vidas.

No entanto, dentro das funcionalidades do seu software, existem algumas pouco exploradas. Por exemplo, sabia que pode ter as horas anunciadas pela voz do Siri?

Anunciar as horas em qualquer mostrador do Apple Watch

É muito fácil. Primeiro tenha a certeza que o seu Apple Watch não está em silêncio. Vá à Central de controlo e ative o som:

Para chegar à Central de controlo, no mostrado puxe, com o dedo, o mostrador para cima.

Voltando ao ecrã principal, agora coloque dois dedos em cima do ecrã. Não precisa fazer muita pressão. Veja o vídeo a seguir para perceber como é fácil:

Fácil verdade? Portanto, use e abuse, mas lembre-se que este recurso estará ativo se o som estiver ativo.

Claro que se definir o Mickey Mouse ou a Minnie Mouse como mostrador, pode tocar no ecrã para o ouvir a enunciar as horas no seu relógio.

