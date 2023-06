Campanhas “Promoções Semestrais” e “Bandai Namco” na PlayStation Store

Como tem sido habitual, a Playstation Store tem mantido uma atividade bastante elevada no que respeita a campanhas e descontos de jogos e conteúdos. Com a chegada do verdadeiro calor do Verão, chegaram também novas promoções: "Promoções Semestrais" e "Bandai Namco".

O calor já aperta e bastante. No entanto, preparem-se que nas consolas Playstation, as coisas podem apertar ainda mais e o ambiente ficar mais quente ainda. Isto, pois a Sony Playstation apresenta neste momento, e até 5 de Julho duas promoções em simultâneo que podem ser bastante interessantes.

Com efeito, as "Promoções Semestrais" e "Bandai Namco" encontram-se neste momento em vigor e apresentam descontos vários em títulos de tremendo valor, como poderão ver mais abaixo.

Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23, Tales of Arise e TEKKEN 7 são alguns dos títulos que poderão ser adquiridos na PlayStation Store através destas campanhas promocionais com descontos únicos. (até ao próximo dia 05 de Julho).

Promoções Semestrais

A campanha Promoções Semestrais

Call of Duty: Modern Warfare II – Edição Vault: 76,99€

Dead Island 2 Deluxe Edition – Cross-Gen: 59,99€

EA Sports FIFA 23 (Playstation 5): 19,99€

EA Sports FIFA 23 (Playstation 4): 17,49€

A Plague Tale: Requiem: 35,99€

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 23,09€

Edição Dead Space Digital Deluxe: 62,99€

Evil West: 35,99€

FAR CRY 6 Edição Standard (Playstation 4 e Playstation 5): 17,49€

HITMAN World of Assassination: 34,99€

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition (Playstation 4 e Playstation 5): 48,99€

Mount & Blade II: Bannerlord: 34,99€ (

Need for Speed Unbound: 23,99€

NHL 23 PS4: 20,99€

Riders Republic (Playstation 4 e Playstation 5): 17,49€

Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition (Playstation 4 e Playstation 5): 41,99€

The Callisto Protocol (Playstation 5): 34,99€

The Witcher 3: Wild Hunt: 14,99€

Wo Long: Fallen Dynasty (Playstation 4 e Playstation 5): 52,49€

Bandai Namco

Por outro lado, também encontra-se a decorrer a campanha Bandai Namco. Tal como o nome indica, trata-se de uma campanha promocional dedicada a títulos da editora oriental e como tal, os seus fãs podem agora aproveitar descontos bastante interessantes em alguns jogos emblemáticos.

Tales of ARISE (Playstation 4 e Playstation 5): 19,59€ ;

TEKKEN 7: 9,99€

ONE PIECE ODYSSEY (Playstation 4 e Playstation 5): 41,99€

SD Gundam Battle Alliance: 29,99€

Dragon Ball FighterZ: 10,49€

Como podem facilmente ver pelas listas que vos indicamos acima, existem muitos e, principalmente, bons jogos nestas duas promoções.

Pode ser uma boa oportunidade de tornar o vosso Verão ainda mais entusiasmante...