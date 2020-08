Asteroide 2011 ES4 passará amanhã mais perto da Terra do que a distância da Terra à Lua

O asteroide 2011 ES4 é uma rocha da classe Apolo, um (NEO). Apesar disso, é uma rocha pequena, tem cerca de 25 metros de diâmetro. Foi descoberto no dia 2 de março de 2011, quando passou a cerca de 0.054 AU. Isto é, voou a cerca de 8.100.000 km da Terra. O asteroide tem um arco de observação curto de 4 dias e não é visto desde março de 2011. Por isso, esta rocha espacial tem uma órbita que ainda não é totalmente conhecida. Espera-se que passe dentro da órbita da Lua, possivelmente tão perto como 0,19 distâncias lunares.

Apesar de não se saber onde está, sabe-se que esta rocha espacial completa uma órbita ao redor do Sol a cada 416 dias.

Asteroide passará mais perto da Terra do que a distância da Terra à Lua

Um pedaço de rocha de tamanho saudável passará mais perto da Terra do que a nossa distância até à Lua. Conforme os cálculos dos astrónomos, este asteroide passará por cá amanhã, dia 1 de setembro de 2020. Apesar de haver incerteza no que respeita à sua órbita, os cientistas dizem que não atingirá o nosso planeta.

Sem certezas, espera-se que o 2011 ES4 passe a cerca de 0,3 ou 30% da distância Terra-Lua. Contudo, está igualmente aberta a possibilidade deste “tirar tinta” à Terra e passar a 0,19 distâncias lunares. Isto porque a sua órbita ainda não está completamente definida.

Claro que já existe um batalhão de lentes apontadas ao céu para se perceber por onde anda e de certeza que aparecerão respostas muito em breve.

Se colidir com a Terra, pode fazer estragos?

Apesar de ser da classe Apolo, portanto, aqueles que poderão colidir com o nosso planeta, o seu tamanho não causará nenhum cataclismo. Estima-se que 2011 ES4 tenha entre 22 a 49 metros. Portanto, se bem nos lembramos, este asteroide estará na faixa do meteorito Chelyabinsk, que tinha cerca de 17 metros de diâmetro.

Este pedaço de rocha foi o que sobrou da entrada de um asteroide no nosso planeta. Este pedaço de rocha varreu a atmosfera da Terra acima da Rússia em fevereiro de 2013. Conforme as imagens mostraram, este gerou uma enorme onda de choque que destruiu janelas em seis cidades russas e fez com que cerca de 1.500 pessoas procurassem tratamento médico, a maioria feridas pelos estilhaços de vidro. A sua passagem é esperada pelas 17:12 de amanhã (hora de Portugal continental).

Resumindo, o asteroide 2011 ES4 é classificado como um NEO. Contudo, sendo um Apolo não significa que é potencialmente perigoso. Aliás, só o seria se fosse um objeto que passasse relativamente perto da Terra e também grande o suficiente (mais de 150 metros de diâmetro) para causar danos regionais significativos, caso atinja a Terra.

A título de curiosidade, este é maior que o que passou, sem avisar, pela Terra em meados de agosto. Lembram-se?

Mas o asteroide 2011 ES4 tem classificação 7 no grau de incerteza…

Além do tipo de asteroide, do tamanho, do tipo de órbita e da classificação de proximidade, existe outra escala, a da incerteza. Portanto, a incerteza sobre a órbita do asteroide 2011 ES4 deve-se ao facto de que os observatórios foram capazes de vigiar a rocha espacial durante apenas quatro dias depois que ela foi detetada no dia 2 de março de 2011 pelo Observatório Monte Lemmon, no Arizona. Depois desse tempo, o asteroide ficou muito fraco para ser observado.

Para estes caos, os astrónomos usam uma escala de incerteza que vai de 0 até 9. Quando um asteroide recebe a classificação de 0, isso quer dizer que a sua órbita é bem conhecida. Contudo, se a classificação é de 9, isso significa grande incerteza. O asteroide 2011 ES4 tem uma incerteza de 7.

A classificação de incerteza não serve apenas para nos dizer se vai passar mais longe ou mais perto que o esperado, serve também para especificar que pode passar antes ou até depois da hora esperada.

Conclusão, se apontarmos ao meio, vá, que ele tenha 30 metros de diâmetro, ao entrar na nossa atmosfera poderá causar uma enorme onda de choque. Mas… nunca fiar!

