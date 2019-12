Desde o iPhone X que o Face ID é a aposta da Apple para a autenticação nos seus smartphones. Não obstante, tal pode mudar no futuro! A empresa registou uma patente em que demonstra o funcionamento do Touch ID por baixo do ecrã.

Esta patente demonstra as intenções da empresa de Cupertino, que assim sendo pode estar a procurar o substituto do reconhecimento facial que tem atualmente. Será o fim do Face ID?

Desde o iPhone 5S que os smartphones da Apple têm uma alternativa ao PIN ou palavra-passe para autenticação. Inicialmente era o Touch ID com o sensor de impressões digitais inserido no botão Home, hoje em dia temos o Face ID. Ambos os métodos são considerados seguros.

Mesmo depois de adotar o Face ID, a empresa de Cupertino não desiste e continua a trabalhar no Touch ID! Tal pode ser comprovado em vários momentos – incluindo os planos para levar o Touch ID ao Apple Watch – e numa patente recentemente registada!

Touch ID pode voltar ao iPhone…

Mais concretamente, a patente é referente à tecnologia de sensores impressões por baixo do ecrã. Tal já está plenamente democratizado no universo Android, mas a Apple mesmo assim patenteou a tecnologia que anda a desenvolver.

Neste caso, a empresa de Tim Cook aborda a inserção de um sensor ótico. Ou seja, diferencia-se por exemplo da proposta da Qualcomm que recorre a um sensor ultrassónico. Apesar de a patente apenas agora ter sido registada, a Apple faz uso deste tipo de sensor desde o lançamento do MacBook Pro de 16 polegadas, há algumas semanas.

Para além do novo MacBook Pro, os sensores óticos estão presentes noutros smartphones Android, exceto nos que usam o sensor ultrassónico da Qualcomm.

Os planos da Apple relativamente a esta sua tecnologia são ainda desconhecidos! Pode ser aplicada em vários dispositivos, mas o iPhone é igualmente uma possibilidade… E caso seja aplicada no iPhone, será que a nova reencarnação do Touch ID irá substituir o Face ID? Ou serão métodos de autenticação complementares? Partilhe a sua opinião nos comentários!

