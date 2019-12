Top 10 – os melhores e mais populares filmes de 2019

Por muito que se diga que as plataformas de streaming estão a “matar” o cinema, a verdade é que 2019 foi um ano de grandes filmes e séries e de milhares de produções. Aliás, muitas deles tiveram o seu reconhecimento graças a estas plataformas.

Estes foram os 10 melhores e mais populares filmes de 2019. E para si, quais foram os melhores?

O ano 2019 trouxe às salas de cinema e às plataformas de streaming grandes títulos que se revelaram verdadeiros sucessos.

A plataforma IMDb surgem assim como referência neste universo, seja para conhecer o elenco, para ver a pontuação dada pelos utilizadores e até para ler algumas críticas. Então com base nas pesquisas feitas na plataforma, foi criada a lista dos melhores e mais populares filmes de 2019.

Os melhores e mais populares filmes de 2019

#10 – Us (6,9/10)

Nós somos o nosso pior inimigo. Us foi o novo pesadelo do galardoado realizador Jordan Peele, argumentista e realizador de Get Out.

#9 – Aladdin (7,1/10)

A Disney criou uma fantástica adaptação de um dos clássicos de animação para personagens reais. O filme além do sucesso de bilheteiras, ainda se revelou um bocadinho polémico pela caracterização de algumas personagens.

#8 – Alita: Battle Angel (7,4/10)

Alita: Anjo de Combate é um dos títulos que pode ser visto através da plataforma Filmes do YouTube. Nesta história, uma cyborg desativado é “ressuscitado”, mas não se consegue lembrar de nada da sua vida passada e parte numa missão para descobrir quem ela é.

#7 – Spider-Man: Far from Home (7,6/10)

Depois dos eventos de “Vingadores: Endgame”, o Homem-Aranha vê-se obrigado a dar um passo em frente e encarar novas ameaças num mundo que mudou para sempre.

#6 – The Lion King (7,0/10)

Tal como aconteceu com Aladdin, também o Rei Leão recebeu a sua versão mais realista. Este filme foi um dos grandes sucessos de bilheteira do ano, por todo o mundo. No entanto, segundo a plataforma IMDb, as pessoas parecem ter gostado mais da versão antiga do que deste remake. A conclusão surge com a comparação de notas entre o filme de 1994, de 8,5/10, e o Rei Leão de 2019, com nota de 7,0/10.

#5 – It Chapter Two (6,7/10)

O segundo capítulo de It parece que também ficou aquém das expectativas dos fãs deste filme de terror. No entanto, foi um dos que mais levou as pessoas às salas de cinema e a procurar por ele na plataforma.

#4 – Captain Marvel (6,9/10)

As histórias de super-heróis da Marvel são sucesso garantido, e inegavelmente Captain Marvel não foi exceção. Carol Danvers torna-se num dos heróis mais poderosos do universo. Enquanto isso, uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas atinge a Terra, Danvers vê-se ao lado de um pequeno grupo de aliados no centro do turbilhão.

#3 – Avengers: Endgame (8,5/10)

Nesta lista, claro, não podia faltar outro grande sucesso da Marvel deste ano. Aliás, além de estar em terceiro lugar nas pesquisas do IMDb, ainda é um dos que apresenta uma das notas mais altas deste top, com 8,5 pontos em 10.

Depois dos eventos devastadores de Vingadores: Guerra do Infinito (2018), o universo está em ruínas. Com a ajuda dos aliados restantes, os Vingadores reúnem-se mais uma vez para reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio do universo.

#2 – Once Upon a Time… in Hollywood (7,8/10)

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e, claro, a genialidade de Quentin Tarantino, fizeram de Era Uma Vez em… Hollywood um dos filmes mais populares do ano. Este filme passa-se durante a Era de Ouro de Hollywood, em 1969, em que dois amigos tentam a sua sorte nesta indústria.

#1 – Joker (8,7/10)

E, por fim, Joker que é de facto o filme do ano. Apesar de algumas críticas de incompreensão de tal sucesso, a verdade é que Joker que “acabou” de estrear, foi um dos grandes sucessos de bilheteira em todo o mundo e também um dos mais procurados no mundo da Internet.