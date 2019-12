Smoove Lite – A Trotinete Elétrica Dobrável da Prozis… e com música

A mobilidade elétrica nunca foi tão importante como agora! Além dos carros elétricos, que tal apostar numa trotinete para deslocações mais curtas dentro do meio urbano.

Hoje vamos conhecer a Smoove Lite, a trotinete elétrica Dobrável da Prozis que é amiga do ambiente!

A Prozis não é apenas e só uma empresa direcionada para a venda de suplementos. Atualmente a empresa destaca-se na área do vestuário para desporto, na tecnologia e até na mobilidade. Um dos produtos recentes da empresa é a Smoove Lite, a trotinete elétrica que é dobrável.

Este veículo é ideal para voltas mais curtas, é obviamente fácil de estacionar e muito simples de transportar. Com a trotinete Prozis, o utilizador tem também direito a uma mochila para o seu transporte.

Smoove Lite pode chegar aos 25 km/h

Apesar de pequena, esta trotinete pode alcançar uma velocidade máxima de 25 km/h. Além deste modo tem ainda outros dois que garantem velocidades máximas de 12 km/h e 18km/h. A Smoove Lite tem um pequeno acelerador no volante assim como o travão (progressivo). Destaque ainda para o conta-quilómetrosm, que consiste num ecrã LCD, que dá informações sobre a velocidade de deslocação, carga da bateria, entre outras informações interessantes.

Nos manípulos do volante temos ainda a buzina, um botão para mudar os menus do ecrã, e com isso obter diversos tipos de informação, e também um botão para controlar a luz frontal da trotinete.

Motor de 250 W e capacidade máxima até 120 Kg

A Smoove Lite vem equipada com um motor de 250 W, conseguindo transportar uma carga máxima de 120 Kg. A bateria é de lítio e o tempo de carregamento é entre 2 a 3 horas. De destacar ainda o facto da bateria ser removível.

Como referido, uma das caraterísticas muito interessantes desta trotinete é o facto de ser dobrável. Em apenas três simples passos e em menos de 20 segundos, conseguimos dobrar o equipamento para depois levar na mochila ou na mão. De referir que o peso desta trotinete é de 12 kg…

Mas há mais… música!

Por fim, referir que esta trotinete elétrica dobrável da Prozis tem uma coluna de som integrada de 3 W e também uma interface USB de 3V/2A. Relativamente à coluna, esta pode ser facilmente emparelhada com qualquer smartphone ou outro equipamento de áudio com bluetooth. Tendo em conta que se trata de uma coluna com pouca potência de output, o som até é agradável. Ah, é verdade… a Smoove Lite também tem um descanso.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Trotinete Elétrica Dobrável com um desconto é de 10%. Para isso basta usar o voucher PPLWARE (que deverá colocar no passo 4 do checkout da sua encomenda).