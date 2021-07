Aeronave elétrica da Joby Aviation completou mais de 240 km de voo

Se há uns anos seria impensável, à medida que a tecnologia evolui, os voos elétricos estão a aumentar e a melhorar a sua performance. Agora, a aeronave elétrica da Joby Aviation acaba de completar um voo de mais de 240 km.

Apesar de os táxis aéreos não serem ainda uma realidade, estes pequenos passos deixam-nos cada vez mais perto.

Atualmente, existem várias empresas a tentar que os táxis aéreos elétricos se tornem num transporte real, afinal, serão, à partida, menos poluentes e capazes de contornar problemas do quotidiano, como o trânsito. Uma delas é a Joby Aviation – uma companhia de aviação elétrica sediada no Norte da Califórnia.

O mais recente vídeo publicado pela Joby Aviation uma das suas aeronaves a completar um notável voo de mais de 240 km. Embora pareça uma distância residual, na realidade, está entre os voos mais longos alguma vez completados por uma aeronave elétrica. Mais do que isso, essa distância concretizada por uma aeronave elétrica, ao invés de ser por um avião convencional, poderia ser um passo importante na redução das emissões de CO2.

A Joby Aviation, apoiada pela Toyota, revelou que planeia ter um serviço de táxis aéreos em escala real em funcionamento, até 2024. Assim sendo, o objetivo do voo registado em vídeo passava por demonstrar até onde é que a aeronave seria capaz de voar com uma única carga, dissipando, assim, preocupações sobre o alcance e a bateria.

Conseguimos algo que muitos pensavam impossível com a tecnologia de bateria atual. Ao fazê-lo, demos o primeiro passo no sentido de tornar conveniente e sem emissões as viagens aéreas entre lugares como São Francisco e o Lago Tahoe, Houston e Austin, ou Los Angeles e San Diego uma realidade quotidiana.