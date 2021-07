Uma das grandes questões sobre os carros elétricos tem sido sobre os níveis de poluição que geram. Se são naturalmente menos poluentes, muitos argumentam que esta situação só se aplica nos momentos em que são usados, tendo de ser tomado em conta a produção da energia elétrica.

Com vários estudos já realizados nesta área, os argumentos pendiam para ambos os lados. Um novo estudo, realizado pela International Council on Clean Transportation (ICCT), reforçou agora que os carros elétricos são mesmo menos poluentes que os com motores de combustão.

Uma eterna guerra de números

Um dos maiores argumentos para a forte adesão aos carros elétricos está nos seus níveis de poluição. Usando apenas a eletricidade, acabam por não emitir para atmosfera todas as partículas poluentes, sendo assim mais amigos do ambiente.

A verdade é que associado a estes argumentos vêm sempre os contraditórios e que revelam que a produção de baterias e de eletricidade acaba por inverter este cenário. A utilização de carvão e outros combustíveis fósseis tornam estas propostas elétricas muito mais poluentes.

Carros elétricos mais amigos do ambiente

Para avaliar estes cenários, a ICCT apresentou agora um estudo que avaliou todas as variáveis, olhando para todos os mercados onde a venda de carros elétricos tem expressão. Assim, e ao avaliar os mercados dos EUA, Europa, China e Índia, a conclusão é clara. Os carros elétricos são menos poluentes e mais amigos do ambiente “do berço ao túmulo”.

Naturalmente que os níveis com que se apresentam dependem muito dos mercados onde são criados e vendidos, dependendo sempre da forma como a eletricidade é produzida. É este o fator que mais pesa para a diferença de poluição entre os carros elétricos e os com motores de combustão.

Global-LCA-passenger-cars-jul2021_0



Estudo do ICCT avalia todas as frentes

Os valores do estudo apontam para que na Europa, as emissões ao longo da vida de um carro elétrico são, em média, 66 a 69% inferiores às de um carro a gasolina. Nos casos da China e da Índia a diferença é menor, com 37 a 45% e 19 a 34%, respetivamente. Estes mercados perdem devido à poluição gerada pela produção de energia.

O estudo foi mais longe e apresentou algumas previsões para o futuro, muito positivas na sua maioria. Em 2030 as diferenças nos níveis de poluição devem aumentar para 74 a 77% na Europa, 62 a 76% nos EUA, 48 a 64% na China e 30 a 56% na Índia.

Ainda há razões para os motores de combustão?

Este novo estudo é importante na medida que leva em conta muitos dos argumentos apresentados por ambas as partes. Tomou em consideração todos os processos, não apenas nos consumos e na utilização diária. Olhou para os processos de geração de energia, que muitas vezes são ignorados.

Surgem assim novos argumentos e provas de que os carros elétricos poluem menos que os com motores de combustão. Há ainda muito a ser feito para os otimizar, em especial em áreas que muitas vezes não são visíveis e que são importantes para a sua avaliação. A batalha entre os adeptos dos carros elétricos e os que os consideram apenas uma nova está novamente aberta, agora com novos dados.