5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

ClickUp – Manage Teams & Tasks

Com tanta tarefa diária para cumprir, com compromissos pessoais e profissionais, ter uma boa agenda é essencial. Uma das apps que mais utilizo para a minha organização é o Calendário do Google, no entanto, existem serviços que são capazes de oferecer uma interface mais amigável e até mais recursos, principalmente para quem necessita de organizar tarefas com um grupo de trabalho, como é o caso do ClickUp.

Teste e conte-nos a sua experiência.

ToonArt: Editor de Fotos de Anime e Desenho com IA

Os cartoons estão a invadir as redes sociais e os resultados são incríveis. Se quer transformar-se também num desenho animado, a app ToonArt vai ajudá-lo. Escolha a sua inspiração, comece a gravar, tire uma foto ou vá à sua galeria e transforme-se numa personagem.

Homepage: Lyrebird Studios

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

BetterAnime – Animes Online (Oficial)

Para os fãs de Anime com esta app será possível organizar tudo aquilo que já viu e o que pretende ver no futuro. Além disso, sempre que uma das séries que está a ver receber um novo episódio, será notificado para que não perca nenhum.

Homepage: BetterAnime Dev

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Equipa Portugal

Com os Jogos Olímpicos de Tokyo à porta, acompanhe o percurso dos nossos atletas através desta app Equipa Portugal. Terá informação sobre as competições, os resultados, a agenda e as biografias dos atletas qualificados e em preparação para os Jogos Olímpicos.

Também está disponível para iOS.

Passe Covid

A Passe Covid é a aplicação móvel oficial portuguesa para validação do Certificado Digital COVID da União Europeia. A aplicação pode ser utilizada para validar certificados emitidos por todos os Estados-Membros da União Europeia, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça.