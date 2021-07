Passe Covid: A app para validação do Certificado Digital COVID UE

A app Passe Covid é a aplicação móvel oficial portuguesa para validação do Certificado Digital COVID da União Europeia. A aplicação pode ser utilizada para validar certificados emitidos por todos os Estados-Membros da União Europeia, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça.

Saiba já como funciona a app Passe Covid.

Passe Covid – Modo de funcionamento

A app Passe Covid já está disponível para Android, iOS e também na Huawei AppGallery. Para que tudo funcione, basta apontar a câmara do telemóvel para leitura do código QR do Certificado apresentado.

O certificado pode ser apresentado em papel ou em formato digital. A app irá verificar automaticamente o certificado.

Um resultado com sinal verde, significa que o certificado foi validado com sucesso.

Um resultado com sinal vermelho, significa que o certificado não é válido (a validação inclui a verificação da autenticidade do certificado e o cumprimento das regras de saúde do país).

Esta aplicação não garante a segurança do portador do Certificado Digital COVID em relação ao COVID-19, nem a sua identidade, servindo somente para validar a autenticidade do certificado.

Segundo o comunicado…

Para efeitos de verificação, apenas são inspecionadas a validade e a autenticidade do certificado, verificando quem o emitiu e assinou, além da aplicação das regras emitidas pela DGS. Durante o processo, apenas serão visualizados o nome, data de nascimento e informação sobre a verificação de validade do mesmo. Nenhum dado pessoal é armazenado pela aplicação

A apresentação do Certificado Digital COVID não serve como forma de identificação do portador, carecendo sempre da apresentação de um documento de identificação oficial válido e legitimo.

Esta app foi desenvolvida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. A validação do certificado é feita “apontando a câmara do telemóvel para o código QR do Certificado Digital COVID apresentado (em papel ou em formato digital)”.

