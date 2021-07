Análise Olympic Games Tokyo 2020 (PS5)

Os Jogos Olímpicos já decorrem, naquela que será uma das edições mais diferentes da competição, ou não estivéssemos ainda a sofrer os efeitos da pandemia global do COVID. Seja como for, a competição não pode parar e para os fãs, nada melhor que acompanhar os eventos reais com a nossa participação virtual, nas Olimpíadas. E isso já é possível, uma vez que já foi lançado o jogo oficial dos Jogos Olímpicos, Olympic Games Tokyo 2020.

Nós já experimentámos o jogo que nos coloca a lutar pelo Ouro nas modalidades olímpicas. Venham ver como foi…

Os Jogos Olímpicos já decorrem em Tóquio e, com eles, também a Chama Olímpica (o Fogo Sagrado de Zeus, da mitologia grega) já arde na capital nipónica.

O maior evento desportivo do Mundo entre nações já arrancou apelando ao eterno espírito de orgulho competitivo de cada país. Durante as próximas semanas, cada atleta vai tentar atingir a excelência, tentando ser o Melhor do Mundo nas várias modalidades a concurso.

Desenvolvido pela SEGA, Olympic Games Tokyo 2020 é o título oficial dos Jogos Olímpicos, e traz a jogo 18 modalidades: 100 metros, 4x100m, 110m barreiras, lançamento do martelo, salto em comprimento, baseball, basquetebol, volleyball de praia, BMX, boxe, judo, rugby, futebol, 100m livres (natação), 200m livres (natação), escalada, ping-pong e ténis.

Este ano, os jogos decorrem em Tóquio no Japão, mas, com Olympic Games Tokyo 2020, a competição pode passar por qualquer ponto do globo. E já passou por aqui, no Pplware.

Tradicionalmente, e ao longo das últimas décadas, em cada ano que há Jogos Olímpicos, é costume ser lançado um jogo que celebra a competição e este ano não é exceção.

Apesar de tendencialmente, os videojogos oficiais dos Jogos Olímpicos teimem em não atingir uma qualidade excecional, é verdade também que nos habituaram a cumprir os requisitos necessários no que respeita ao entretenimento (de forma competitiva).

Olympic Games Tokyo 2020 é precisamente isso. Ao longo de 18 modalidades a concurso vamos conseguindo perceber que o principal intuito do jogo, é precisamente o de criar experiências competitivas divertidas e um pouco absurdas, e não o de simular as várias modalidades.

O nosso Atleta olímpico

A nossa participação nos Jogos Olímpicos de 2020 começa precisamente com a criação do nosso atleta.

O processo de criação do nosso Avatar é o primeiro passo do jogo, e é precisamente nessa altura, que se tem um vislumbre daquilo que podemos esperar de Olympic Games Tokyo 2020.

Com efeito, o estilo fortemente cartoonesco (mas com grafismo elegante), e as várias opções de personalização apontam claramente numa direção de um jogo muito (talvez demasiado) descontraído.

Nesse processo, após as características físicas do nosso atleta, podemos escolher inclusive o equipamento que usará em cada modalidade. Duma forma que pode (ou não) gerar polémica, os equipamentos à nossa disposição apresentam algumas opções que tanto têm de engraçado como de absurdo. Vejamos, por exemplo, que podemos escolher um fato e gravata para jogar basketball, mas podemos equipar uma fantasia do Sonic para a natação, ou mesmo “vestir” a pele de homem transparente para jogar futebol.

Uma palavra para a quantidade (e diversidade) de equipamentos disponíveis e respetivas opções de personalização. Podemos inclusive equipar cada elemento da nossa equipa com uma vestimenta diferente.

Let the games begin!

Tirando a parte absurda/cómica dos trajes do nosso atleta (podemos também equipas os elementos da nossa equipa em cada modalidade), o próximo passo será… competir.

E neste capítulo, confirmamos aquilo que antes suspeitámos. Esqueçam qualquer tipo de semelhança com simulação pura e pensem apenas que se trata de um casual e descontraído.

Com um elegante grafismo cartoonesco a acompanhar em todas as modalidades, Olympic Games Tokyo 2020 apresenta-nos 18 modalidades distintas, quer nas regras, quer na jogabilidade.

A jogabilidade é na sua maioria, bastante simples.

Algumas modalidades podem ser encaradas como sendo mais retilíneas, como, por exemplo, os 100 metros, os 100 metros barreiras ou a competição de BMX. São desportos que necessitam primeiramente do controlo acertado do ritmo em vez de técnica.

No entanto, estas modalidades que referi, apresentam também, um certo problema. Isto porque ambas têm uma forte tendência para o button smashing, quando queremos adquirir velocidade e ritmo.

Existem algumas modalidades que promovem o button smashing

Felizmente, foram incluídas algumas nuances bastante interessantes em algumas modalidades. Nos 100 metros Estilo Livre (Natação) existe a necessidade de simular os movimentos dos braços para as braçadas e isso faz-se com os analógicos direito e esquerdo (respetivamente).

Outro exemplo bem implementado é o do lançamento do martelo. A ideia é a de rodopiar o analógico direito a simular as voltas do atleta e depois apontar com o analógico esquerdo na direção e ângulo correto, para libertar o martelo.

Um caso de um desporto que foge ao normal e que está muito bem desenhado, é a Escalada. Será talvez a modalidade em que ficamos com a sensação mais concreta da relação entre esforço versus técnica. Isto, pois requer destreza e timing certos na movimentação dos braços de apoio em apoio.

Como podem ver, todas as modalidades do jogo, apresentam mecânicas simples, o que faz estes jogos serem bastante acessíveis tanto para o miúdo como para o graúdo, sendo aconselhável para um bom jogo de família!

No entanto, e para quem está conhece outros tipos de jogos, Olympic Games Tokyo 2020 falha por ter pouca audácia e por esquecer alguns movimentos básicos de certas modalidades, como, por exemplo, no futebol e no basketball.

No caso do futebol, os jogadores andam demasiadamente retilíneos e com ângulos de movimento demasiado rígidos, sendo os seus passes e remates afetados por isso. Não haver fintas ou jogadas ensaiadas, torna um jogo de futebol sem sabor, especialmente quem tenha FIFA ou ePES.

Outro exemplo, é claramente a modalidade da BMX. Nesta modalidade, controlamos apenas o ritmo da bicicleta e uma vez que a ação decorre num percurso bem definido, quase não nos é permitido um controlo correto da direção e movimento das bicicletas.

No seguimento do espírito descontraído do jogo, temos ainda em quase todas as modalidades, uma barra de energia/adrenalina que vai enchendo e quando completamente cheia, permite um ataque, movimento ou finalização especial. Na natação corresponde a um final eletrizante, no ténis a um smash quase indefensável ou no futebol a um remate que derruba os adversários ao chão.

O multiplayer funciona bastante bem, quer no modo Jogos Olímpicos, onde competimos pelas medalhas com outros jogadores, ou então no modo Ranked Matches onde somos colocados frente a frente com jogadores de igual valor.

O som não se pode dizer que esteja soberbo, mas está competente. Traduz alguns momentos de expetativa e outros de emotividade no decorrer dos jogos acompanhando a ação de forma equilibrada.

Trata-se de um party game com o tema dos Jogos Olímpicos como base. Um conjunto de jogos divertidos e descontraídos para serem jogados em família ou com amigos e sem aquela tensão da competitividade.

Veredicto: Resumindo, torna-se claro que Olympic Games Tokyo 2020 jamais poderá ser aconselhado a quem procure um jogo forte na simulação das modalidades olímpicas. Muito pelo contrário! É claramente um jogo direcionado para uma boa jogatana em família ou amigos onde a rivalidade amigável e bem humorada é o prato forte. Aliás, perder ou ganhar acabam por ser igualmente satisfatórios. Neste espírito, Olympic Games Tokyo 2020 funciona relativamente bem, divertido e criando momentos de boa disposição.

Olympic Games Tokyo 2020

“Ao longo dos anos, foram vários os exemplos de videojogos lançados em celebração das várias edições dos Jogos Olímpicos. Trata.se de uma longa tradição de lançamentos de títulos oficiais e estamos ansiosos por reunir toda a excitação dos Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio, no jogo oficial que lançamos agora.“, revelou Elisabeth Allaman, VP Commercial integration at the IOC Television and Marketing Services.