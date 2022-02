Starlink Premium – O serviço de Internet por 500 dólares por mês

A SpaceX tem um projeto ambicioso que pretende levar Internet de qualidade aos locais mais inóspitos do planeta através de uma enorme rede de satélites que, nas noites mais limpas, conseguimos vislumbrar nos céus. O serviço já pode ser usado em Portugal e em muitos outros locais do mundo e, em breve, vai estar disponível um plano premium.

O serviço Starlink Premium custará 500 dólares por mês e promete velocidades de download de 150-500 Mbps e latência de 20-40ms.

A SpaceX continua a desenvolver o seu trabalho na criação de uma rede de satélites capaz de oferecer Internet à população mundial com qualidade, mesmo em locais menos desenvolvidos ou remotos.

Starlink Premium custará 500 dólares por mês

Agora, prepara um novo nível para o seu serviço de Internet via satélite Starlink com maior desempenho, mas a preços inusitados. Segundo uma nova página no site da empresa, há um novo serviço apelidado de Starlink Premium, que oferece velocidades de download entre 150 e 500 Mbps com latência de 20 a 40 ms, subindo de 50 a 250Mbps com a mesma latência, quando comparado com o serviço standard.

As velocidades de upload aumentam também de 10 a 20 Mbps no plano padrão para 20 a 40 Mbps no Premium.

Para um aumento de velocidades de aproximadamente o dobro, o custo aumentará cinco vezes. O Starlink Premium custará $ 500 por mês em comparação com $ 99 por mês para o plano base. Além disso, também haverá um custo de $ 2.500 pela antena e outro hardware, em comparação com $ 499 pelo plano base. Se estiver interessado neste serviço, poderá já avançar com a pré-reserva de 500 dólares.

O novo hardware conta com uma antena maior, retangular, e mais fina que a usada no plano base.

Segundo a informação avançada, o novo serviço funcionará melhor em "condições climáticas extremas" e os clientes terão suporte prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana. É provável que seja a única opção de Internet de alta velocidade disponível em muitos lugares remotos, onde a proteção extra contra intempéries pode ser útil.

A versão beta do serviço premium foi lançada em outubro passado e entretanto parece estar já em desenvolvimento suficiente para ser anunciado e lançado no segundo semestre do ano.