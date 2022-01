Conheça os livros que os executivos Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos recomendam

Conforme ouvimos constantemente, quem pouco lê pouco aprende, uma vez que a leitura fomenta as nossas ideias e potencializa-nos. Cientes disto, os executivos de algumas das maiores empresas do mundo inteiro recomendam alguns livros, para que as pessoas estimulem o pensamento, o conhecimento e a imaginação.

Hoje, damos-lhe a conhecer uma compilação de livros recomendados por Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos.

Aquando das suas intervenções, os executivos da Tesla e SpaceX, Microsoft e Amazon, por vezes, aproveitam e falam sobre livros que os ajudaram a crescer, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. Desta forma, disponibilizam as suas leituras, para inspirar quem queira entrar no mundo empresarial, por exemplo.

Então, damos-lhe a conhecer uma panóplia de livros mencionados pelos executivos Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos, disponibilizados em português ou inglês.

Em primeiro lugar, o CEO da Tesla e da SpaceX Elon Musk. Como seria de esperar, algumas das recomendações de livros do executivo abordam inteligência artificial e cientistas de renome, fazendo jus àquela que tem sido a sua performance nos setores onde investe.

Depois, o cofundador da Microsoft Bill Gates, que tem o hábito de recomendar livros que vão ao encontro das ideias que frequentemente partilha e dos temas que constantemente menciona.

Por fim, o fundador da Amazon Jeff Bezos. Este também partilha com frequência sugestões de livros, estando estas maioritariamente voltadas para os negócios.

Se concordar com a premissa “diz-me o que lês, dir-te-ei quem és”, então, tem aqui algumas oportunidades para perceber a mente dos executivos de três das maiores empresas do mundo.

