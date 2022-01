Como jogar Pokémon Go mudando a localização do iPhone ou iPad, mas sem sair de casa é o principal mote deste artigo.

Hoje em dia, graças a muitos softwares podemos alcançar os mais diferentes desafios com ajuda e o UltFone iOS Location Changer é precisamente o caso. Saiba como pode usufruir deste software em pleno, com o novo método, sem jailbreak, para 2022.

Antes de mais, existe uma pergunta que se deve colocar:

Por que motivo necessito do UltFone iOS Location Changer

Antes de mais nada, existem vários cenários em que se pode enquadrar este software, disponível para Windows ou Mac.

Porém, apesar de podermos usufruir de mais vantagens de como jogar Pokémon Go sem sair de casa, existem à parte outras vantagens de uso do programa. Então, podemos usar esta aplicação para esconder a nossa localização real a qualquer pessoa nas redes sociais, levando-as a crer que estamos noutro local que não em casa.

Ainda assim, é possível também modificar a localização para obter mais amigos em aplicativos de relacionamentos baseados na localização geográfica ou aceder a jogos de RA restritos à localização.

Principais pontos de foco do UltFone iOS Location Changer

Antecipadamente, podemos referir-nos ao UltFone iOS Location Changer como um programa que muda todas as regras da localização presencial.

Aliás, este software ajuda-nos num jogo tão famoso, como é o Pokémon Go permitindo:

simular uma localização GPS falsa e com movimento, substituindo elegantemente as nossas coordenadas atuais. Basicamente, mudar a localização do iPhone ou iPad

Basta definir a rota e a velocidade, e com isso podemos "ir a qualquer parte do mundo",

Aceda a aplicações e jogos bloqueados geograficamente em qualquer lugar do mundo,

Suporta as últimas versões iOS 15 e iPhone 13 Mini/13/13 Pro/13 Pro Max.

Mas como funciona mesmo este software?

Muito simples a resposta à questão do título.

Por exemplo, podemos planear uma rota selecionando vários pontos no mapa. Seguidamente, este «simulador» de localização iOS vai mover-se mediante a velocidade personalizada.

Ou seja, esta simulação de localização proporcionada pelo UltFone iOS Location Changer vai ser útil para as mais diversas ocasiões.

Entretanto conheça um dos melhores hacks/cheats para o Pokemon Go Walking 2021.

Pim, pam pum: altere a localização do iOS em 3 Passos:

Agora, deixamos um guia simples que mostra como mudar de localização no iPhone/iPad sem necessidade de jailbreak e muito fácil.

Este processo é compatível com iOS 15 e iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro/12 Pro Max:

Passo 1

Selecione um modo na interface principal

Passo 2

Conecte o dispositivo iOS

Passo 3

Selecione um local virtual para fazer spoofing (alteração virtual da localização)

É tão simples quanto isto!

Vídeo UltFone iOS Location Changer

Um vídeo do software a funcionar ajuda sempre a perceber o alcance do mesmo:

Conclusão

Em síntese, ficou claro o quão fácil é alterar a localização do seu dispositivo iOS.

No fundo, falsificar a nossa localização não só esconde a sua localização como também lhe permite desencadear a verdadeira experiência de jogo, no caso do Pokémon Go.

No entanto, importante, assegure-se de utilizar uma ferramenta fiável e de confiança como este UltFone iOS Location Changer. A aplicação é fácil de usar, e não há necessidade de qualquer conhecimento técnico.