Valve confirma que a consola Steam Deck chega no final de fevereiro

Foi em meados de 2021 que informámos que a Valve estaria a preparar a sua própria consola designada de Steam Deck. Esta promete ser uma grande aposta da dona da plataforma de jogos Steam e a expetativa envolta da mesma é bastante elevada.

No entanto, a Steam Deck era esperada no passado mês de dezembro. Mas, tal como outros equipamentos, sofreu adiamentos. Contudo, agora a Valve confirmou que a sua consola portátil vai chegar no final do mês de fevereiro.

Steam Deck chega no final de fevereiro

Depois que a Valve confirmou a existência da sua Steam Deck, a atenção dos jogadores virou-se para esta interessante consola portátil. Mas em novembro a empresa deu uma triste notícia aos fãs ao anunciar que o equipamento iria sofrer um atraso de dois meses para o seu lançamento.

Mas esses dois meses estão praticamente passados e de acordo com as últimas informações avançadas pela marca, 'parece' que os envios da Steam Deck vão começar já no final do próximo mês de fevereiro.

Claro que, tal como aconteceu já com outros equipamentos, a pandemia, a escassez de componentes ou outra condicionante qualquer podem comprometer esta estimativa. No entanto tudo indica que agora é de vez e que começou finalmente a contagem decrescente para a chegada da tão aguardada consola que pode competir com outras do género já existentes no mercado, nomeadamente a Nintendo Switch.

As últimas informações davam conta de que a Valve teria já enviado dezenas de unidades da consola para os programadores no passado mês de dezembro. Este envio servirá para que os programadores garantam que os seus jogos de PC sejam totalmente compatíveis com o software e com o hardware da Steam Deck.

Relembramos que se estiver interessado nesta consola pode reservar o seu exemplar e acompanhar o estado da sua encomenda aqui.

Está a pensar comprar uma consola Steam Deck da Valve?