Processadores Intel Core Alder Lake já não permitem reprodução de Blu-ray no PC

No final de outubro a Intel apresentou finalmente os seus novos processadores Intel Core Alder Lake de 12ª geração. Há muito que estes CPUs eram aguardados pelos consumidores e os testes já realizados mostram bem o poder desta nova aposta da fabricante da Califórnia.

Mas sabemos agora que a Intel eliminou o suporte da sua tecnologia SGX para estes novos chips de processamento. Como tal, a linha de processadores Alder Lake deixa de conseguiu reproduzir discos Blu-ray com resolução 4K.

CPUs Intel Alder Lake já não reproduzem Blu-ray

A Intel descontinuou o suporte da tecnologia SGX (Software Guard Extension) para os seus novos processadores de 12ª geração (Alder Lake). Mas esta decisão já tinha também sido aplicada na geração anterior de processadores da gigante norte-americanas, na Rocket Lake-S.

Em concreto, a eliminação desta tecnologia significa que os computadores com estes chips não vão mais conseguir reproduzir unidades Blu-ray com resolução 4K. Tal acontece devido ao facto de que os discos Blu-ray necessitarem de DRM (Digital Rights Management) que, por sua vez, exige o suporte do SGX para funcionar.

Assim, tal como pode ser visto pelas fichas técnicas atualizadas da Intel, a SGX surge listada como 'descontinuada' para os processadores de 11ª e 12ª geração da empresa. Como tal, a tecnologia já não está mais disponível.

Por outro ponto de vista, a Intel tem mais vantagens ao nível da segurança com a eliminação deste suporte. Isto porque a SGX era muitas vezes indicada pelos especialistas em segurança como tendo várias vulnerabilidades.

Além disso, como atualmente praticamente a maioria dos novos PCs já não traz leitor de CD/DVD, há cada vez menos utilização também do Blu-ray nestas máquinas. Portanto, esta eliminação não irá ter quase impacto nenhum nos utilizadores.

Solução: CPU mais antiga e não atualizar para o Windows 11

A CyberLink, empresa responsável pelo software "PowerDVD", aconselha assim os utilizadores que não querem ter problemas na reprodução de Blu-ray a usarem um processador mais antigo da Intel e também a não atualizarem as suas máquinas para o novo Windows 11. Para esclarecimento, a empresa atualizou a sua página de FAQs com estes detalhes:

A remoção do recurso SGX e a sua compatibilidade com o sistema operativo Windows e com os drivers mais recentes causaram um desafio substancial para a CyberLink continuar a suportar a reprodução de filmes Blu-ray Ultra HD no nosso software de reprodução. Tanto que foi determinado que não é mais viável para a CyberLink suportar a reprodução de Blu-ray Ultra HD em CPUs mais recentes e nas plataformas Windows mais recentes.

Embora possa parecer que já mais ninguém usa Blu-ray, eles não são de todo obsoletos ainda. Ainda existem muitas pessoas a comprar estes discos, especialmente para quem quer ter os conteúdos sempre à mão, sem necessidade de recorrer à Internet e/ou aos serviços de streaming. Por exemplo, um filme poderá deixar de estar disponível em determinada plataforma de streaming, mas nunca deixará de estar disponível através do disco.

Ainda usa discos Blu-ray?