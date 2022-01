Samsung Galaxy Tab S8 – tudo o que se sabe da nova linha de tablets

Os tablets da Samsung, apesar a concorrência em crescimento, continuam a ser as melhores opções no mundo Android. Com a nova geração a chegar, os Galaxy Tab S8 (nas versões básica, plus e ultra), há cada vez mais informações reveladas.

Eis tudo o que se sabe da nova linha de tablets.

A chegada dos novos tablets da Samsung poderá acontecer perto do lançamento dos novos Samsung Galaxy S22, ainda que não deva acontecer na mesma altura, com base no histórico de lançamentos da empresa.

Assim, com o aproximar dessa data, são inúmeras as fugas de informação e rumores que já foram revelados ao público. Agora, o site WinFuture revelou, além de imagens, a lista completa de especificações e os três modelos esperados para esta nova série.

Os novos tablets da série Samsung Galaxy Tab S8

Segundo é avançado, serão três os modelos, um Samsung Galaxy Tab S8 base, uma versão Plus e uma versão Ultra. Uma das particularidades prende-se com o facto de serem esperados ecrãs com entalhe para as câmaras, seguindo aquilo que a Apple apresentou com os seus iPads. O modelo Ultra deverá então contar com uma câmara dupla frontal de 12 MP, no tal recorte.

É possível observar o efeito na imagem abaixo, ainda que o logótipo da WinFuture se misture um pouco com o recorte.

Os três modelos irão partilhar o mesmo processador Snapdragon 8 Gen 1, mas terão ecrãs diferentes. O modelo base terá ecrã LCD de 11" e as outras versões terão tecnologia AMOLED com 12,7" e 14,6", todos com taxa de atualização de 120Hz.

Para responder às exigências de ecrãs diferentes, também as baterias têm diferentes capacidades. O modelo Ultra também deverá contar com uma versão de 16 GB de RAM, contra os 8 GB das outras versões.

Poderá verificar todas as especificações partilhadas pelo site relativas aos novos tablets Samsung.