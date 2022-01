A ação de Vagante, chega em breve às consolas

Após um lançamento bem sucedido para PC (via Steam), a editora espanhola BlitWork, anunciou que o jogo dos estúdios norte-americanos Nuke Nine, Vagante, prepara-se para chegar às consolas.

Venham ver quando chega este jogo de plataformas repleto de ação.

Vagante é, na sua essência, um jogo de plataformas com nuances de RPG (Role Playing) e repleto de ação e que apresenta uma perspectiva 2D (lateral) mostrando um grande ênfase no combate. Foi originalmente lançado para PC em 2018.

Trata-se de um combate exigente mas, por outro lado, gratificante e que decorre em níveis gerados dinamicamente (procedurally generated levels). Sendo decididamente admitido pelos seus responsáveis como um roque-like, Vagante é um titulo que vai seguramente puxar pela destreza e paciência dos jogadores das consolas. Tal como na vida real, a morte é definitiva.

A boa recepção de Vagante por parte da comunidade gamer de PC, levou a que os estúdios Nuke Nine (Spelunky 2 e Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition) se dispusessem a migrar o jogo para as consolas. E parece que esse dia está prestes a chegar.

Vagante bebe inspiração de jogos como Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre ou Vagrant Story e coloca o jogador na pele de um caçador de tesouros.

O Mundo de Vagante, é um mundo de fantasia, rico em criaturas fantásticas, monstros e demónios. Mas também esconde muitos tesouros escondidos e a o rumor da existência de um tesouro mais valioso que todos os outros, faz despertar a cobiça de todos os caçadores e aventureiros.

No entanto, o caminho não será fácil e para meter as mãos em toda essa riqueza, terão de ultrapassar várias masmorras (criadas dinamicamente), e lutar contra uma grande variedade de inimigos e seres das profundezas, incluindo alguns bosses extremamente exigentes.

Vagante terá suporte para jogo multiplayer cooperativo, no qual, até 4 jogadores podem tentar chegar ao tesouro. Na versão para consolas, espera-se também esta vertente cooperativa, tanto local, como online.

Os jogadores, ao encetarem a sua aventura poderão escolher de entre várias classes de aventureiros, cada qual com o seu historial e skills próprias, podendo ainda personalizar o seu herói. Ao longo da aventura e graças à experiência adquirida e a vários itens e acessórios encontrados, o nosso herói vai evoluindo.

Vagante vai ser lançado para Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4|5 e Nintendo Switch a 27 de janeiro.