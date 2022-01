BMW quer desenvolver um volante semelhante ao Yoke da Tesla

O aparecimento do Yoke da Tesla não agradou a toda a gente e os céticos duvidam mesmo da sua eficácia e praticidade. Contudo, agora, a BMW registou uma patente de um volante que, não sendo igual, poderá assemelhar-se.

A proposta da BMW é mais pequena que os volantes comuns e oferece funções retráteis para que seja possível manuseá-la com apenas uma mão.

Depois da Tesla, com o Yoke, e da Toyota, com a estreia do Toyota bZ4X e o seu volante fora do comum, é a vez da BMW apresentar a sua proposta. Aparentemente, a fabricante registou no United States Patent and Trademark Office uma patente que dará que falar.

Tendo em conta as críticas que surgiram à opção da Tesla, é arrojado desenvolver algo semelhante. Ainda assim, a proposta da fabricante alemã passa por um volante muito mais pequeno do que os habituais e oferece funções retráteis, para que o condutor manuseie apenas com uma mão.

Para o volante, a BMW desenvolveu dois elementos em forma de L para cada extremidade, que podem rodar, independentemente do elemento central, uma vez que este permanece sempre na posição padrão – mesmo em situações de curva.

O novo volante registado pela BMW pode rodar a 90, 180 ou 270 graus, devendo a posição dos dedos do condutor permanecer inalterada. Recorde-se que, aquando do lançamento do Yoke da Tesla, surgiram várias críticas relativamente a este pormenor, destacando-se a incapacidade de garantir aderência e definição do ângulo certo na hora da condução.

Além disto, o volante foi concebido a pensar no futuro. Estando a condução autónoma na mira das fabricantes, aquele pode ser retirado da frente do condutor, casso ele pretenda adotar essa modalidade. Conforme explicado, a BMW pretende aumentar o espaço interior, eliminando a necessidade de um volante à frente do condutor.

Apesar de promissor (ou polémico, caso siga o caminho do Yoke da Tesla), o volante da BMW ainda não passa de uma patente. Portanto, ainda demorará até que o vejamos a ser instalado nos automóveis.

