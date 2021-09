Yoke do Tesla Model S Plaid criticado por piloto profissional

Os elementos do Tesla Model S Plaid não coincidem com aqueles a que os consumidores estão habituados a ver e a ter num carro. Por causa disso mesmo, o lançamento do volante yoke – com uma forma completamente diferente do habitual – recebeu muitas críticas e resultou em descontentamento.

Depois de o testar, os comentários de um piloto profissional não se afastaram da crítica, uma vez que ele considera que o novo volante dificulta a condução.

A Tesla está, constantemente à procura de novas formas para se diferenciar das restantes fabricantes. Contudo, o volante que aquela lançou como revolucionário, não foi recebido dessa forma pelos consumidores. Aliás, já aqui vimos um indivíduo a conduzir um Tesla Model S Plaid pela primeira vez, bem como as dificuldades que ele demonstrou em manusear o volante yoke.

Segundo Elon Musk, aquando da chegada do sistema de Full Self-Driving (FSD), e quando este recurso estiver ligado, o volante yoke será muito mais prático do que um volante convencional. Todavia, as críticas têm sido duras, tanto as que chegam pela imprensa, como as dos próprios consumidores. Isto, porque, além de o FSD ainda estar longe de ser uma realidade, muitos são os que alegam que o volante yoke não é ergonómico nem prático.

Agora, foi a vez do piloto profissional Kai Goddard. Depois de testar o yoke, que equipa os Tesla Model S Plaid, este questionou se esta característica revolucionária tem efetivamente vantagens reais, quando comparada com um volante convencional.

Embora o piloto considere que o volante yoke da Tesla é muito rápido em linha reta e controlável na hora de derrapar, admite que o carro seria muito mais fácil e agradável de conduzir com um volante convencional.

Na mesma linha de pensamento está o Consumer Reports, que considera que o volante yoke é complicado de manusear quando a condução acontece em cidades, ou locais com muitas curvas. Portanto, e por ser um elemento que funciona confortavelmente em linha reta, é considerado uma estratégia de marketing da Tesla, mas sem qualquer utilidade real.