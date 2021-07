A renovação que a Tesla trouxe para os seus carros elétricos mostrou algumas novidades que não eram esperadas. Para além de uma mudança grande na interface, nos instrumentos e até no painel de informações, outras áreas foram mudadas.

Com um impacto maior, destacou-se o novo volante que a Tesla tem agora no Model S e no Model X. Estes carros recebem o que se chama de volante yoke, que tem uma forma completamente diferente. Agora, foi o próprio Elon Musk que veio a público trazer uma péssima notícia para quem não gosta deste volante.

A nova linha de interiores dos Tesla de topo não está a ser consensual. Nem todos gostam das mudanças que a marca de Elon Musk trouxe aos seus carros, especialmente para quem está habituado a propostas mais tradicionais, como podem ser encontradas no mercado.

O ponto que a maioria tem mostrado como sendo de desagrado é mesmo o volante, que abandona a forma tradicional e bem redonda. O yoke, como é conhecido, é mais simples, dá mais viabilidade, mas requer uma maior habituação e traz menos controlo a velocidades mais reduzidas.

Alguns potenciais clientes da Tesla tinham a esperança que a marca repensasse a sua oferta e que tivesse presente no seu catálogo uma alternativa a este novo volante. Essa ideia caiu agora por terra, com uma das mais recentes publicações de Elon Musk.

O homem forte da marca revelou na sua publicação que a resposta da Tesla à pergunta sobre a disponibilização de um volante normal era simples. Com um rotundo não, a marca mostra que está comprometida com esta sua nova proposta e não a vai alterar.

