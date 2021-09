Tesla processada por polícias do Texas devido a acidente com o Autopilot

Apesar dos avisos que vão sendo dirigidos aos condutores de um Tesla com sistema Autopilot, estes parecem depositar-lhe, ainda, demasiada confiança. Então, os acidentes provocados pela condução neste modo têm sido mais comuns do que o que seria de esperar.

A juntar à panóplia de acidentes registados, está mais um, que custará à Tesla um processo judicial contra cinco agentes da polícia.

A Tesla foi surpreendida, na segunda-feira, por um processo judicial levado a cabo por cinco agentes da polícia do Texas. Conforme alegam, no dia 27 de fevereiro deste ano, foram feridos por um Model X em piloto automático aquando de uma paragem no trânsito, em Splendora, Houston. Todos os agentes da polícia afirmam ter ficado com “ferimentos graves e incapacidades permanentes”.

Com o processo, procuram receber da Tesla 20 milhões de dólares em danos.

Os agentes querem responsabilizar a Tesla, e forçar a fabricante a reconhecer publicamente e corrigir de imediato os defeitos conhecidos inerentes aos seus sistemas de piloto automático e de prevenção de colisões.

Lê-se no caso.

Este é um dos, pelo menos, 11 acidentes conhecidos que envolvem o Autopilot da Tesla. Aliás, o sistema está a ser amplamente investigado pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

De acordo com a alegação que suporta o processo judicial, os agentes da polícia tinham encostado um veículo na faixa da direita de uma via rápida, no momento em que estavam a executar uma busca. Perto deles estavam dois Chevrolet Tahoes da polícia com as luzes de emergência ligadas. De repente, um Tesla Model X, de 2019, que circulava a mais de 100 km/h em modo piloto automático, bateu contra os Tahoes, empurrando-os para a frente, chocando com os agentes da polícia, com o condutor do carro encostado e com o cão que participava também na busca.

O Tesla foi completamente incapaz de detetar a existência de pelo menos quatro veículos, seis pessoas e um pastor alemão completamente parados na faixa de rodagem. Os Tahoes foram declarados totalmente perdidos. Os polícias e os civis foram levados para o hospital, e o oficial canino Kodiak teve de visitar o veterinário.

Lê-se no caso.

Embora não sejam claros os ferimentos que cada vítima sofreu, sabe-se que os agentes da polícia sofreram arranhões e lesões nas costas. No entanto, o condutor do veículo que foi encostado pela polícia foi levado para o hospital em estado crítico.

A Tesla e Elon Musk sabem há anos que um Tesla que utiliza o piloto automático não deteta veículos com luzes intermitentes. Muitos polícias, como os que estão neste caso, foram gravemente feridos devido a este defeito, e milhares de outros neste preciso momento em todos os Estados Unidos estão em risco.

Disse Tony Buzbee, advogado dos agentes, numa declaração ao The Post.