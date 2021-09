A utilização de serviços Cloud traz sempre aos utilizadores algumas questões de segurança, sempre associada ao acesso à informação. Todos os serviços garantem a privacidade, mas a verdade é que estes dados estão acessíveis.

É com base nesta ideia que França tomou agora uma decisão histórica e proibiu os seus ministérios de usar o Microsoft 365. A razão é simples e prende-se com a possível partilha dos seus dados com o governo dos EUA.

Proibidos de usar o Microsoft 365!

Foi através de uma simples circular interna que a Direction interministérielle du numérique comunicou aos ministérios franceses a nova decisão. Todos passaram a estar impedidos de usar o Microsoft 365 (antes Office 365) desse momento em diante.

Este é considerado o departamento de sistemas de informação do Estado francês e controla o acesso a todos estes tipos de serviço. É assim normal que tenha a legitimidade de impor esta limitação agora anunciada.

Medo de partilha de dados com os EUA

De acordo com este departamento, o Microsoft 365 "não está de acordo com a doutrina de Cloud ao centro" e, portanto, exige que os funcionários públicos não usem a versão Cloud. Poderão usar o software Office, mas não a solução colaborativa na Cloud.

Esta nova regra vem ao encontro do Cloud Act dos Estados Unidos, onde pode ser ordenado o acesso a dados armazenados na Europa por empresas americanas independentemente da sua localização. O governo francês teme que o Microsoft 365, hospedado no Azure, possa levar ao revelar de dados.

Soluções Cloud alojadas em França podem usar

A solução oferecida, para além do Office tradicional, passa pela utilização de serviços Cloud nacionais ou as soluções que tenham recebido o rótulo SecNumCloud, emitido pela Agência Nacional para a Segurança dos Sistemas de Informação.

Curiosamente, os funcionários públicos podem utilizar as ferramentas da Bleu, uma empresa criada pela Orange e Capgemini. Assenta numa estrutura com servidores franceses através da qual a Microsoft poderia oferecer serviços Microsoft 365 para esses funcionários.