Vodafone Espanha vai despedir mais de 500 trabalhadores

A pandemia por COVID-19 revelou muitas fragilidades da nossa sociedade. Na área das comunicações digitais os serviços das operadoras foram essenciais e essa necessidade remete-nos, aparentemente, para um cenário cheio de vitalidade. No entanto, o que se tem assistido, é ao despedimento de funcionários no segmento das telecom.

Em Espanha a Vodafone vai despedir mais de 500 trabalhadores e tem intenções de encerrar 34 lojas.

Vodafone Espanha tem intenções de encerrar 34 lojas

A Vodafone Espanha já avançou com um plano de eliminação de emprego (ERE). As negociações com os sindicatos já decorreram e está confirmado que serão 509 funcionários, o que corresponde a 12% da população laboral, segundo revela o canal Cinco Días.

O anúncio do ERE - Expediente de Regulação de Emprego, tem data de 15 de setembro e prevê rescisões ou reformas antecipadas. Além de despedir os mais de 500 funcionários, a Vodafone Espanha tem intenções de encerrar 34 lojas próprias, o que afetará diretamente 237 funcionários.

Segundo o que foi revelado, aos trabalhadores envolvidos no programa Expediente de Regulação de Emprego a Vodafone está a oferecer uma indemnização que se traduz em 33 dias por cada ano, com um limite de 24 mensalidades.

Os trabalhadores com 56 ou mais anos de idade, com pelo menos dez anos de casa, terão reforma antecipada com 80% do salário caso cheguem a acordo.

A Vodafone Espanha refere que o avanço para tais medidas se deve a uma questão económica e de reestruturação. A empresa pretende obter um melhor retorno financeiro e acelerar a transformação digital.

A Vodafone Espanha já implementou o ERE por três vezes, em 2013, 2015 e 2019. No último ano da implementação do ERE, a empresa despediu mil trabalhadores, cerca de 20% do total de funcionários que tinha, sendo que 100 aceitaram sair através de reformas antecipadas. Vamos ver se tal cenário não acontecerá também em Portugal.