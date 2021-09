Há muito que os condutores dos Tesla querem ter acesso e testar o Full Self Driving. Este extra, que podem comprar para os seus carros, permite ter um sistema de apoio à condução que, quase permite dispensar os condutores.

Prometido para ser lançado para os condutores em testes inciiais, tardava a chegar. Depois de algumas definições mais estranhas, o Full Self Driving ficou agora disponível em beta para ser experimentado e avaliado por muitos mais utilizadores dos carros elétricos da Tesla.

Elon Musk andava a prometer o Full Self Driving há já vários meses para os seus carros. Este sistema, ainda que um Sistema de Nível 2, garante já aos condutores uma autonomia muito grande e uma capacidade de condução única, sem que os condutores tenham de intervir,

Para garantir que apenas os melhores condutores vão ter acesso antecipado a esta novidade, a Tesla implementou algumas regras. A mais básica de todas é garantir o acesso apenas a quem fornecer acesso aos dados de condução. Associado a isso, garantia o acesso apenas aos melhores condutores.

Este sistema foi agora aberto de forma muito mais alargada e o botão de download surge agora a quase todos os condutores de um Tesla. A marca não irá garantir esse acesso a qualquer utilizador dos seus carros. A regra da boa condução continua presente.

Após o pedido de acesso a este novo modo de condução dos Tesla, a empresa terá de avaliar os pedidos dos condutores. Com o acesso à sua condução e ao seu comportamento será avaliado e em função desta informação o pedido será aprovado ou recusado.

A mais recente versão do Full Self Driving, a 10.1 beta, pretende apenas garantir a correção de bugs e de falhas no software dos Tesla. A ideia dos testes é garantir um sistema de apoio à condução mais maduro e estável.

Este é um passo importante para a Tesla e para o seu Full Self Driving. A marca tem estado a ver ser avaliado este seu componente, para garantir que não tem falhas e que consegue proteger os condutores e os ocupantes destes carros elétricos.